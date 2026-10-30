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Операционная прибыль Audi в III квартале упала в 16 раз

Операционная прибыль Audi в III квартале упала в 16 раз - 30.10.2026, ПРАЙМ

Операционная прибыль Audi в III квартале упала в 16 раз

Немецкий автопроизводитель Audi сообщил о падении операционной прибыли в третьем квартале в 16 раз, в связи с чем понизил годовые прогнозы продаж и выручки,... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T13:06+0300

2026-10-30T13:06+0300

2026-10-30T13:06+0300

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Немецкий автопроизводитель Audi сообщил о падении операционной прибыли в третьем квартале в 16 раз, в связи с чем понизил годовые прогнозы продаж и выручки, следует из отчета компании. В июле-сентябре операционная прибыль компании упала до 29 миллионов евро с 468 миллионов в третьем квартале прошлого года. А выручка сократилась на 18,5% в годовом выражении, до 12,886 миллиарда евро. Поставки автомобилей потребителям в третьем квартале упали на 19,6% в годовом выражении, до 319 225 машин, в том числе бренда Audi - снизились на 19,7%, до 314 905 единиц, Bentley - сократились на 25,5%, до 1759, тогда как поставки Lamborghini выросли на 4,1%, до 2561 автомобиля, сообщила компания. С начала года операционная прибыль снизилась на 26%, до 1,15 миллиарда евро, выручка - сократилась на 13,1%, до 42,063 миллиарда. Поставки автомобилей клиентам за три квартала уменьшились на 11,3%, до 1 056 103 машин, в том числе бренда Audi - на 11,4%, до 1 042 150 единиц, отмечается в отчете. В региональном разрезе сильнейшее снижение продемонстрировал Китай (включая Гонконг) - на 24,5%, до 329 185 машин, в США поставки снизились на 16,3%, до 111 350 единиц. В то же время поставки в Европе выросли на 1,4%, до 518 070 машин, в том числе в Германии - поднялись на 1,8%, до 153 355 машин. Компания подчеркивает влияние спада на рынке в Китае, особенно в сегменте автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, а также указывает на усиление конкуренции и растущее экспортное давление со стороны китайских производителей на европейский рынок. Негативное влияние на результаты также отмечается со стороны неопределенности вокруг конфликта на Ближнем Востоке, связанного с этим роста цен на энергоносители и импортных пошлин в США, указывается в релизе. Теперь Audi ожидает по итогам года выручки в 55-59 миллиардов евро, тогда как кварталом ранее прогнозировала показатель в 58-63 миллиарда. А поставки прогнозируются по итогам года в 1,35-1,45 миллиона машин, а не 1,55-1,65 миллиона.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, китай, сша, гонконг, audi, bentley, lamborghini