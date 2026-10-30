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Чистая прибыль "Авиакомпании ЮТэйр" за 9 месяцев снизилась в 87 раз

Чистая прибыль "Авиакомпании ЮТэйр" за 9 месяцев снизилась в 87 раз - 30.10.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль "Авиакомпании ЮТэйр" за 9 месяцев снизилась в 87 раз

Чистая прибыль ПАО "Авиакомпания ЮТэйр" за январь-сентябрь снизилась по РСБУ в 87 раз и составила 54,4 миллиона рублей, следует из отчета компании. | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T13:43+0300

2026-10-30T13:43+0300

2026-10-30T13:43+0300

бизнес

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль ПАО "Авиакомпания ЮТэйр" за январь-сентябрь снизилась по РСБУ в 87 раз и составила 54,4 миллиона рублей, следует из отчета компании. "Чистая прибыль за январь-сентябрь 2026 года - 54 367 тысяч рублей, чистая прибыль за январь-сентябрь 2025 года - 4 737 029 тысяч рублей", - говорится в сообщении. При этом выручка компании выросла почти на 5% и составила 65,2 миллиарда рублей. Валовая прибыль также показала рост - до 6,1 миллиарда (на 5,8% больше, чем годом ранее). ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" состоит в реестре системообразующих предприятий РФ. Основное направление деятельности - авиационные перевозки пассажиров, груза и почты.

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