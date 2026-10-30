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Чистая прибыль ExxonMobil в I квартале выросла в 1,5 раза - 30.10.2026, ПРАЙМ
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Чистая прибыль ExxonMobil в I квартале выросла в 1,5 раза
Чистая прибыль ExxonMobil в I квартале выросла в 1,5 раза - 30.10.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль ExxonMobil в I квартале выросла в 1,5 раза
Чистая прибыль американского нефтегазового гиганта ExxonMobil, приходящаяся на головную компанию, по итогам первых трех кварталов поднялась в полтора раза в... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T15:11+0300
2026-10-30T15:11+0300
бизнес
сша
техас
exxon
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль американского нефтегазового гиганта ExxonMobil, приходящаяся на головную компанию, по итогам первых трех кварталов поднялась в полтора раза в годовом выражении - до 34,121 миллиарда долларов, говорится в сообщении компании. Разводненная прибыль на акцию за период выросла до 8,18 доллара с 5,16 доллара годом ранее. Выручка увеличилась на 25,8% до 314,319 миллиарда долларов. Добыча углеводородов уменьшилась на 2,5% в годовом выражении, до 4,534 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки. В третьем квартале чистая прибыль ExxonMobil, приходящаяся на головную компанию, поднялась вдвое в годовом выражении, до 15,413 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию выросла до 3,72 доллара с 1,76 доллара год назад. Скорректированная прибыль на акцию составила 4,23 доллара при прогнозе в 3,99 доллара. Квартальная выручка выросла на 32,7%, до 113,164 миллиарда долларов; аналитики ожидали показатель на уровне в 115,45 миллиарда долларов. Добыча углеводородов компанией в третьем квартале снизилась на 5,7% в годовом выражении, до 4,496 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки. На предварительных торгах акции компании дорожают в США на 1,9%. ExxonMobil со штаб-квартирой в штате Техас - одна из крупнейших частных нефтяных компаний в мире. Основана в 1999 году путем слияния компаний Exxon и Mobil. Работает в более чем 56 странах, штат составляет 61 тысячу человек.
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бизнес, сша, техас, exxon
Бизнес, США, ТЕХАС, Exxon
15:11 30.10.2026
 
Чистая прибыль ExxonMobil в I квартале выросла в 1,5 раза

Чистая прибыль ExxonMobil в I квартале выросла в 1,5 раза - до 34,121 млрд долларов

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль американского нефтегазового гиганта ExxonMobil, приходящаяся на головную компанию, по итогам первых трех кварталов поднялась в полтора раза в годовом выражении - до 34,121 миллиарда долларов, говорится в сообщении компании.
Разводненная прибыль на акцию за период выросла до 8,18 доллара с 5,16 доллара годом ранее. Выручка увеличилась на 25,8% до 314,319 миллиарда долларов. Добыча углеводородов уменьшилась на 2,5% в годовом выражении, до 4,534 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки.
В третьем квартале чистая прибыль ExxonMobil, приходящаяся на головную компанию, поднялась вдвое в годовом выражении, до 15,413 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию выросла до 3,72 доллара с 1,76 доллара год назад. Скорректированная прибыль на акцию составила 4,23 доллара при прогнозе в 3,99 доллара.
Квартальная выручка выросла на 32,7%, до 113,164 миллиарда долларов; аналитики ожидали показатель на уровне в 115,45 миллиарда долларов. Добыча углеводородов компанией в третьем квартале снизилась на 5,7% в годовом выражении, до 4,496 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки.
На предварительных торгах акции компании дорожают в США на 1,9%.
ExxonMobil со штаб-квартирой в штате Техас - одна из крупнейших частных нефтяных компаний в мире. Основана в 1999 году путем слияния компаний Exxon и Mobil. Работает в более чем 56 странах, штат составляет 61 тысячу человек.
 
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