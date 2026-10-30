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Чистая прибыль ТГК-1 по РСБУ за январь-сентябрь снизилась на 2% - 30.10.2026, ПРАЙМ
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Чистая прибыль ТГК-1 по РСБУ за январь-сентябрь снизилась на 2%
Чистая прибыль ТГК-1 по РСБУ за январь-сентябрь снизилась на 2% - 30.10.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль ТГК-1 по РСБУ за январь-сентябрь снизилась на 2%
Чистая прибыль ТГК-1 (входит в "Газпром энергохолдинг") по РСБУ за январь-сентябрь 2026 года снизилась на 2%, до 4,301 миллиарда рублей, следует из отчетности... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T15:45+0300
2026-10-30T15:45+0300
санкт-петербург
карелия
газпром
газпром энергохолдинг
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль ТГК-1 (входит в "Газпром энергохолдинг") по РСБУ за январь-сентябрь 2026 года снизилась на 2%, до 4,301 миллиарда рублей, следует из отчетности компании. Выручка увеличилась на 8,9%, до 90,936 миллиарда рублей. Себестоимость продаж составила 84,068 миллиарда рублей, что на 9,6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Долгосрочные обязательства компании по состоянию на 30 сентября 2026 года составили 46,825 миллиарда рублей против 48,66 миллиарда рублей в конце прошлого года. Краткосрочные обязательства за этот период сократились до 14,473 миллиарда рублей с 19,056 миллиарда. ТГК-1 - производитель и поставщик электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России. Компания объединяет 51 электростанцию в четырех субъектах РФ - Санкт-Петербурге, Карелии, Ленинградской и Мурманской областях. Установленная электрическая мощность составляет 6,93 ГВт, тепловая - 13,42 тысячи Гкал.ч.
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санкт-петербург, карелия, газпром, газпром энергохолдинг
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Карелия, Газпром, Газпром энергохолдинг
15:45 30.10.2026
 
Чистая прибыль ТГК-1 по РСБУ за январь-сентябрь снизилась на 2%

Чистая прибыль ТГК-1 за январь-сентябрь 2026 года снизилась на 2%

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль ТГК-1 (входит в "Газпром энергохолдинг") по РСБУ за январь-сентябрь 2026 года снизилась на 2%, до 4,301 миллиарда рублей, следует из отчетности компании.
Выручка увеличилась на 8,9%, до 90,936 миллиарда рублей. Себестоимость продаж составила 84,068 миллиарда рублей, что на 9,6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Долгосрочные обязательства компании по состоянию на 30 сентября 2026 года составили 46,825 миллиарда рублей против 48,66 миллиарда рублей в конце прошлого года. Краткосрочные обязательства за этот период сократились до 14,473 миллиарда рублей с 19,056 миллиарда.
ТГК-1 - производитель и поставщик электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России. Компания объединяет 51 электростанцию в четырех субъектах РФ - Санкт-Петербурге, Карелии, Ленинградской и Мурманской областях. Установленная электрическая мощность составляет 6,93 ГВт, тепловая - 13,42 тысячи Гкал.ч.
 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГКарелияГазпромГазпром энергохолдинг
 
 
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