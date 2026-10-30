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Чистая прибыль "Норникеля" по РСБУ в январе-сентябре выросла в 3,6 раза

Чистая прибыль "Норникеля" по РСБУ в январе-сентябре выросла в 3,6 раза - 30.10.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль "Норникеля" по РСБУ в январе-сентябре выросла в 3,6 раза

Чистая прибыль "Норникеля" по РСБУ в январе-сентябре 2026 года увеличилась в 3,6 раза в годовом выражении, до 80,268 миллиарда рублей, следует из отчета... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T17:07+0300

2026-10-30T17:07+0300

2026-10-30T17:07+0300

промышленность

гмк норильский никель

норникель

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Норникеля" по РСБУ в январе-сентябре 2026 года увеличилась в 3,6 раза в годовом выражении, до 80,268 миллиарда рублей, следует из отчета компании. Выручка за отчетный период выросла в 1,3 раза, до 868,856 миллиарда рублей. Прибыль от продаж составила 299,461 миллиарда рублей, что в 1,8 раза выше, чем в аналогичном прошлогоднем периоде. Валовая прибыль выросла в 1,6 раза, до 363,207 миллиарда рублей. Как отметил представитель компании, себестоимость продаж увеличилась на 17%, до 505,649 миллиарда рублей. В компании связывают это в первую очередь с инфляционным ростом расходов, а также с ростом расходов по НДПИ из-за увеличения налоговой ставки в связи с ростом цен на металлы. Процентные расходы снизились на 34% в годовом выражении и составили 91 миллиард рублей. Отчетность "Норникеля" по РСБУ не является консолидированной и включает в себя только показатели Заполярного филиала компании. Отчетность по МСФО публикуется по итогам полугодия и года. "Норильский никель" – диверсифицированная горно-металлургическая компания. Крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Основные производственные подразделения расположены в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае.

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