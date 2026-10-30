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Чистая прибыль "Русала" по РСБУ в I полугодии снизилась в 303 раза

Чистая прибыль "Русала" по РСБУ в I полугодии снизилась в 303 раза - 30.10.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль "Русала" по РСБУ в I полугодии снизилась в 303 раза

Чистая прибыль "Русала" по РСБУ в январе-сентябре составила 635,668 миллиона рублей, что примерно в 303 раза ниже, чем за аналогичный период годом ранее в... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T17:34+0300

2026-10-30T17:34+0300

2026-10-30T17:34+0300

финансы

китай

русал

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Русала" по РСБУ в январе-сентябре составила 635,668 миллиона рублей, что примерно в 303 раза ниже, чем за аналогичный период годом ранее в 193,004 миллиарда рублей, следует из отчета компании. Данные по выручке, валовой прибыли и себестоимости продаж "Русал" не раскрыл. Убыток от продаж достиг 2,455 миллиарда рублей после прибыли в 161,404 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения снизилась до 865,535 миллиона рублей с 193,323 миллиарда рублей. Долгосрочные обязательства компании по состоянию на 30 сентября текущего года упали до 10,118 миллиарда рублей с 77,929 миллиарда рублей на конец 2025 года. Краткосрочные обязательства увеличились до 326,707 миллиарда рублей по сравнению с 228,783 миллиарда на 31 декабря прошлого года. Объединенная компания "Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия за пределами Китая. Чистая прибыль компании по МСФО в первом полугодии составила 419 миллионов долларов против убытка в 87 миллионов долларов годом ранее. "Русал" нарастил выпуск алюминия на 4,5% - до 2,01 миллиона тонн.

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финансы, китай, русал