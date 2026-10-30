https://1prime.ru/20261030/pribyl-874828574.html

Чистая прибыль бразильской горнодобывающей компании Vale снизилась на 27%

Чистая прибыль бразильской горнодобывающей компании Vale снизилась на 27% - 30.10.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль бразильской горнодобывающей компании Vale снизилась на 27%

Чистая прибыль бразильской горнодобывающей компании Vale, приходящаяся на акционеров, в январе-сентябре 2026 года снизилась на 27% в годовом выражении, до 4,523 | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T17:34+0300

2026-10-30T17:34+0300

2026-10-30T17:34+0300

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль бразильской горнодобывающей компании Vale, приходящаяся на акционеров, в январе-сентябре 2026 года снизилась на 27% в годовом выражении, до 4,523 миллиарда долларов, сообщила компания в квартальной отчетности. Разводненная прибыль на акцию уменьшилась до 1,06 доллара с 1,45 доллара годом ранее. Операционная прибыль сократилась на 7% в годовом выражении, до 6,123 миллиарда долларов, а выручка - выросла на 11%, до 30,355 миллиарда. По итогам третьего квартала чистая прибыль Vale, приходящаяся на акционеров, сократилась вдвое в годовом выражении и составила 1,255 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию в третьем квартале уменьшилась до 0,29 доллара с 0,63 доллара годом ранее. Операционная прибыль сократилась в 1,7 раза в годовом выражении, до 1,593 миллиарда долларов, а выручка - поднялась на 2%, до 10,599 миллиарда. Компания Vale была основана в 1942 году, это один из крупнейших в мире поставщиков железной руды и никеля.

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