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Чистая прибыль бразильской горнодобывающей компании Vale снизилась на 27% - 30.10.2026, ПРАЙМ
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Чистая прибыль бразильской горнодобывающей компании Vale снизилась на 27%
Чистая прибыль бразильской горнодобывающей компании Vale снизилась на 27% - 30.10.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль бразильской горнодобывающей компании Vale снизилась на 27%
Чистая прибыль бразильской горнодобывающей компании Vale, приходящаяся на акционеров, в январе-сентябре 2026 года снизилась на 27% в годовом выражении, до 4,523 | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T17:34+0300
2026-10-30T17:34+0300
vale
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874828574.jpg?1793370897
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль бразильской горнодобывающей компании Vale, приходящаяся на акционеров, в январе-сентябре 2026 года снизилась на 27% в годовом выражении, до 4,523 миллиарда долларов, сообщила компания в квартальной отчетности. Разводненная прибыль на акцию уменьшилась до 1,06 доллара с 1,45 доллара годом ранее. Операционная прибыль сократилась на 7% в годовом выражении, до 6,123 миллиарда долларов, а выручка - выросла на 11%, до 30,355 миллиарда. По итогам третьего квартала чистая прибыль Vale, приходящаяся на акционеров, сократилась вдвое в годовом выражении и составила 1,255 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию в третьем квартале уменьшилась до 0,29 доллара с 0,63 доллара годом ранее. Операционная прибыль сократилась в 1,7 раза в годовом выражении, до 1,593 миллиарда долларов, а выручка - поднялась на 2%, до 10,599 миллиарда. Компания Vale была основана в 1942 году, это один из крупнейших в мире поставщиков железной руды и никеля.
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vale
Vale
17:34 30.10.2026
 
Чистая прибыль бразильской горнодобывающей компании Vale снизилась на 27%

Чистая прибыль бразильской горнодобывающей компании Vale в I квартале снизилась на 27%

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль бразильской горнодобывающей компании Vale, приходящаяся на акционеров, в январе-сентябре 2026 года снизилась на 27% в годовом выражении, до 4,523 миллиарда долларов, сообщила компания в квартальной отчетности.
Разводненная прибыль на акцию уменьшилась до 1,06 доллара с 1,45 доллара годом ранее. Операционная прибыль сократилась на 7% в годовом выражении, до 6,123 миллиарда долларов, а выручка - выросла на 11%, до 30,355 миллиарда.
По итогам третьего квартала чистая прибыль Vale, приходящаяся на акционеров, сократилась вдвое в годовом выражении и составила 1,255 миллиарда долларов.
Разводненная прибыль на акцию в третьем квартале уменьшилась до 0,29 доллара с 0,63 доллара годом ранее. Операционная прибыль сократилась в 1,7 раза в годовом выражении, до 1,593 миллиарда долларов, а выручка - поднялась на 2%, до 10,599 миллиарда.
Компания Vale была основана в 1942 году, это один из крупнейших в мире поставщиков железной руды и никеля.
 
Vale
 
 
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