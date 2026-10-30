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Чистая прибыль "Эн+ Груп" в январе-сентябре снизилась на 8,7%
Чистая прибыль "Эн+ Груп" в январе-сентябре снизилась на 8,7% - 30.10.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль "Эн+ Груп" в январе-сентябре снизилась на 8,7%
Чистая прибыль "Эн+ Груп" по РСБУ в январе-сентябре 2026 года снизилась на 8,7% в годовом выражении, до 12,682 миллиарда рублей, следует из отчета компании. | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T19:06+0300
2026-10-30T19:06+0300
2026-10-30T19:06+0300
финансы
эн+ груп
русал
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Эн+ Груп" по РСБУ в январе-сентябре 2026 года снизилась на 8,7% в годовом выражении, до 12,682 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
Выручка сократилась на 16,9%, до 14 миллиардов рублей.
Долгосрочные обязательства компании по состоянию на 30 сентября 2026 года составили 10,818 миллиона рублей против 891,499 миллиона в конце прошлого года. Краткосрочные обязательства за этот период выросли до 1,294 миллиарда рублей с 798,345 миллиона.
"Эн+ Груп" - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Объединяет электростанции мощностью 19,5 ГВт и алюминиевые производства мощностью 4,2 миллиона тонн в год (через контрольный пакет в "Русале").
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финансы, эн+ груп, русал
Чистая прибыль "Эн+ Груп" в январе-сентябре снизилась на 8,7%
Чистая прибыль "Эн+ Груп" по РСБУ за девять месяцев снизилась на 8,7%
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Эн+ Груп" по РСБУ в январе-сентябре 2026 года снизилась на 8,7% в годовом выражении, до 12,682 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
Выручка сократилась на 16,9%, до 14 миллиардов рублей.
Долгосрочные обязательства компании по состоянию на 30 сентября 2026 года составили 10,818 миллиона рублей против 891,499 миллиона в конце прошлого года. Краткосрочные обязательства за этот период выросли до 1,294 миллиарда рублей с 798,345 миллиона.
"Эн+ Груп" - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Объединяет электростанции мощностью 19,5 ГВт и алюминиевые производства мощностью 4,2 миллиона тонн в год (через контрольный пакет в "Русале").