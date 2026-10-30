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Чистая прибыль "Эн+ Груп" в январе-сентябре снизилась на 8,7%

Чистая прибыль "Эн+ Груп" в январе-сентябре снизилась на 8,7% - 30.10.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль "Эн+ Груп" в январе-сентябре снизилась на 8,7%

Чистая прибыль "Эн+ Груп" по РСБУ в январе-сентябре 2026 года снизилась на 8,7% в годовом выражении, до 12,682 миллиарда рублей, следует из отчета компании. | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T19:06+0300

2026-10-30T19:06+0300

2026-10-30T19:06+0300

финансы

эн+ груп

русал

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Эн+ Груп" по РСБУ в январе-сентябре 2026 года снизилась на 8,7% в годовом выражении, до 12,682 миллиарда рублей, следует из отчета компании. Выручка сократилась на 16,9%, до 14 миллиардов рублей. Долгосрочные обязательства компании по состоянию на 30 сентября 2026 года составили 10,818 миллиона рублей против 891,499 миллиона в конце прошлого года. Краткосрочные обязательства за этот период выросли до 1,294 миллиарда рублей с 798,345 миллиона. "Эн+ Груп" - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Объединяет электростанции мощностью 19,5 ГВт и алюминиевые производства мощностью 4,2 миллиона тонн в год (через контрольный пакет в "Русале").

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, эн+ груп, русал