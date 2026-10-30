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Продажи тыкв в России выросли на 66%
Продажи тыкв в России выросли на 66% - 30.10.2026, ПРАЙМ
Продажи тыкв в России выросли на 66%
Продажи тыкв в России выросли в период с 1 по 20 октября на 66% по сравнению с аналогичным периодом в сентябре, сообщили РИА Новости в X5. | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T07:16+0300
2026-10-30T07:16+0300
2026-10-30T07:16+0300
бизнес
россия
x5 retail group
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Продажи тыкв в России выросли в период с 1 по 20 октября на 66% по сравнению с аналогичным периодом в сентябре, сообщили РИА Новости в X5.
"С 1 по 20 октября спрос на тыкву в торговых сетях Х5 вырос на 66% относительно аналогичного периода сентября", - отметили в компании.
При этом по сравнению с прошлым годом штучные продажи тыкв увеличились на 17%. Аналитики связывают это с трендом на ЗОЖ – тыкву включают в рацион в качестве источника клетчатки, витаминов и минералов.
Особенно растет спрос на очищенную тыкву - продажи выросли в 2,3 раза в годовом выражении.
К ключевым регионам поставок тыквы в 2026 году относятся юг России, Московская, Калужская и Воронежская области, добавили в X5.
В ответ на растущий спрос торговые сети вводят в продажу товары с тыквой в составе, например, протеиновое мороженое и сосиски с тыквой, заключили в компании.
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бизнес, россия, x5 retail group
Бизнес, РОССИЯ, X5 Retail Group
Продажи тыкв в России выросли на 66%
Продажи тыкв в России с 1 по 20 октября выросли на 66%
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Продажи тыкв в России выросли в период с 1 по 20 октября на 66% по сравнению с аналогичным периодом в сентябре, сообщили РИА Новости в X5.
"С 1 по 20 октября спрос на тыкву в торговых сетях Х5 вырос на 66% относительно аналогичного периода сентября", - отметили в компании.
При этом по сравнению с прошлым годом штучные продажи тыкв увеличились на 17%. Аналитики связывают это с трендом на ЗОЖ – тыкву включают в рацион в качестве источника клетчатки, витаминов и минералов.
Особенно растет спрос на очищенную тыкву - продажи выросли в 2,3 раза в годовом выражении.
К ключевым регионам поставок тыквы в 2026 году относятся юг России, Московская, Калужская и Воронежская области, добавили в X5.
В ответ на растущий спрос торговые сети вводят в продажу товары с тыквой в составе, например, протеиновое мороженое и сосиски с тыквой, заключили в компании.