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Продажи тыкв в России выросли на 66% - 30.10.2026, ПРАЙМ
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Продажи тыкв в России выросли на 66%
Продажи тыкв в России выросли на 66% - 30.10.2026, ПРАЙМ
Продажи тыкв в России выросли на 66%
Продажи тыкв в России выросли в период с 1 по 20 октября на 66% по сравнению с аналогичным периодом в сентябре, сообщили РИА Новости в X5. | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T07:16+0300
2026-10-30T07:16+0300
бизнес
россия
x5 retail group
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Продажи тыкв в России выросли в период с 1 по 20 октября на 66% по сравнению с аналогичным периодом в сентябре, сообщили РИА Новости в X5. "С 1 по 20 октября спрос на тыкву в торговых сетях Х5 вырос на 66% относительно аналогичного периода сентября", - отметили в компании. При этом по сравнению с прошлым годом штучные продажи тыкв увеличились на 17%. Аналитики связывают это с трендом на ЗОЖ – тыкву включают в рацион в качестве источника клетчатки, витаминов и минералов. Особенно растет спрос на очищенную тыкву - продажи выросли в 2,3 раза в годовом выражении. К ключевым регионам поставок тыквы в 2026 году относятся юг России, Московская, Калужская и Воронежская области, добавили в X5. В ответ на растущий спрос торговые сети вводят в продажу товары с тыквой в составе, например, протеиновое мороженое и сосиски с тыквой, заключили в компании.
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
бизнес, россия, x5 retail group
Бизнес, РОССИЯ, X5 Retail Group
07:16 30.10.2026
 
Продажи тыкв в России выросли на 66%

Продажи тыкв в России с 1 по 20 октября выросли на 66%

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Продажи тыкв в России выросли в период с 1 по 20 октября на 66% по сравнению с аналогичным периодом в сентябре, сообщили РИА Новости в X5.
"С 1 по 20 октября спрос на тыкву в торговых сетях Х5 вырос на 66% относительно аналогичного периода сентября", - отметили в компании.
При этом по сравнению с прошлым годом штучные продажи тыкв увеличились на 17%. Аналитики связывают это с трендом на ЗОЖ – тыкву включают в рацион в качестве источника клетчатки, витаминов и минералов.
Особенно растет спрос на очищенную тыкву - продажи выросли в 2,3 раза в годовом выражении.
К ключевым регионам поставок тыквы в 2026 году относятся юг России, Московская, Калужская и Воронежская области, добавили в X5.
В ответ на растущий спрос торговые сети вводят в продажу товары с тыквой в составе, например, протеиновое мороженое и сосиски с тыквой, заключили в компании.
 
БизнесРОССИЯX5 Retail Group
 
 
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