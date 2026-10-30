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Продажи мужских кожаных брюк в России выросли более чем в четыре раза

Продажи мужских кожаных брюк в России выросли более чем в четыре раза - 30.10.2026, ПРАЙМ

Продажи мужских кожаных брюк в России выросли более чем в четыре раза

Продажи мужских кожаных брюк в России за первые 9 месяцев 2026 года выросли более чем в 4 раза в годовом выражении, а замшевых шляп - в 4,5 раза, рассказали РИА | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T09:17+0300

2026-10-30T09:17+0300

2026-10-30T09:19+0300

бизнес

россия

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Продажи мужских кожаных брюк в России за первые 9 месяцев 2026 года выросли более чем в 4 раза в годовом выражении, а замшевых шляп - в 4,5 раза, рассказали РИА Новости в "Ozon Селект". "Среди мужчин интерес к фактурным материалам проявился еще ярче. Одним из самых неожиданных открытий стали замшевые брюки - их продажи выросли более чем в 22 раза, а брюк из кожи - более чем в 4 раза год к году", - говорится в сообщении. Кроме того, мужчины стали чаще выбирать необычные головные уборы: так, спрос на замшевые кепки вырос почти в 5,5 раза, а на шляпы из того же материала - почти в 4,5 раза. Еще один растущий тренд у мужчин - кожаные казаки, продажи которых выросли в 2,5 раза В женском гардеробе спрос вырос прежде всего на изделия из замши. Спрос на такие брюки вырос в 4 раза за год, на куртки - в 3,7 раза, на бомберы - в 3,3 раза, а на юбки - в 1,8 раза. Растет интерес и к головным уборам - замшевые и кожаные кепи стали покупать в 2,4 раза чаще. Среди обуви самый заметный рост показали замшевые топсайдеры - их стали покупать в 6 раз чаще, чем год назад, а топсайдеры из кожи - более чем в 3 раза. Продажи замшевых и кожаных ботильонов выросли почти на две трети по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В детском сегменте самый заметный рост показали замшевые бомберы и кожаные топсайдеры: продажи каждой категории увеличились более чем в 57 раз. Популярность также набирают замшевые кеды и кожаные куртки. Тренд затронул и аксессуары: продажи замшевых сумок выросли в 14 раз, а кожаных сумок через плечо - более чем в 6,5 раз. Наборы кожаных ремней стали покупать почти в 3,5 раза чаще, чем год назад. По мнению экспертов "Ozon Селект", россияне стали чаще обращать внимание на изделия из кожи и замши из-за моды на выразительные фактуры и детали, характерные для эстетики бохо.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия