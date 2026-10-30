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Проект строительства КПП на острове Большой Уссурийский завершен

Проект строительства КПП на острове Большой Уссурийский завершен - 30.10.2026, ПРАЙМ

Проект строительства КПП на острове Большой Уссурийский завершен

Проект строительства автомобильного пункта пропуска на острове Большой Уссурийский завершен, сообщает пресс-центр администрации приграничного города Фуюань. | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T20:22+0300

2026-10-30T20:22+0300

2026-10-30T20:22+0300

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Проект строительства автомобильного пункта пропуска на острове Большой Уссурийский завершен, сообщает пресс-центр администрации приграничного города Фуюань. "30 октября проект строительства автомобильного пункта пропуска на острове Большой Уссурийский был официально завершен", - говорится в сообщении. Согласно данным администрации города Фуюань, после ввода пункта пропуска в эксплуатацию улучшится функционирование трансграничной системы перевозок между северо-востоком Китая и Россией, а также повысит обеспечение грузовых и пассажирских перевозок через границу. В сообщении также отмечается, что проект станет знаковым и важным объектом, символизирующим углубление добрососедского сотрудничества между Китаем и Россией.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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