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Проект строительства КПП на острове Большой Уссурийский завершен
Проект строительства КПП на острове Большой Уссурийский завершен - 30.10.2026, ПРАЙМ
Проект строительства КПП на острове Большой Уссурийский завершен
Проект строительства автомобильного пункта пропуска на острове Большой Уссурийский завершен, сообщает пресс-центр администрации приграничного города Фуюань. | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T20:22+0300
2026-10-30T20:22+0300
2026-10-30T20:22+0300
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Проект строительства автомобильного пункта пропуска на острове Большой Уссурийский завершен, сообщает пресс-центр администрации приграничного города Фуюань.
"30 октября проект строительства автомобильного пункта пропуска на острове Большой Уссурийский был официально завершен", - говорится в сообщении.
Согласно данным администрации города Фуюань, после ввода пункта пропуска в эксплуатацию улучшится функционирование трансграничной системы перевозок между северо-востоком Китая и Россией, а также повысит обеспечение грузовых и пассажирских перевозок через границу.
В сообщении также отмечается, что проект станет знаковым и важным объектом, символизирующим углубление добрососедского сотрудничества между Китаем и Россией.
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бизнес, россия, китай
Проект строительства КПП на острове Большой Уссурийский завершен
Проект строительства пункта пропуска на острове Большой Уссурийский завершен
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Проект строительства автомобильного пункта пропуска на острове Большой Уссурийский завершен, сообщает пресс-центр администрации приграничного города Фуюань.
"30 октября проект строительства автомобильного пункта пропуска на острове Большой Уссурийский был официально завершен", - говорится в сообщении.
Согласно данным администрации города Фуюань, после ввода пункта пропуска в эксплуатацию улучшится функционирование трансграничной системы перевозок между северо-востоком Китая и Россией, а также повысит обеспечение грузовых и пассажирских перевозок через границу.
В сообщении также отмечается, что проект станет знаковым и важным объектом, символизирующим углубление добрососедского сотрудничества между Китаем и Россией.