https://1prime.ru/20261030/profsojuzy-874823164.html

Профсоюзы снижают риски аварий на работе, заявил глава ФНПР

Профсоюзы снижают риски аварий на работе, заявил глава ФНПР - 30.10.2026, ПРАЙМ

Профсоюзы снижают риски аварий на работе, заявил глава ФНПР

Предприятия, в которых профсоюзные организации контролируют охрану труда, снижают риски аварий и конфликтов на работе, сообщил председатель Федерации... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T15:51+0300

2026-10-30T15:51+0300

2026-10-30T15:51+0300

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Предприятия, в которых профсоюзные организации контролируют охрану труда, снижают риски аварий и конфликтов на работе, сообщил председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Сергей Черногаев. "Предприятия, где профсоюз участвует в разработке локальных нормативных актов и контролирует охрану труда, снижают риски аварий и конфликтов", - сказал Черногаев на пресс-конференции, посвященной старту четвертого цикла Национальной премии "Лидеры ответственного бизнеса – 2026". По мнению председателя ФНПР, настоящая социальная ответственность бизнеса - это, прежде всего, ответственность перед своими сотрудниками.

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россия, общество , фнпр