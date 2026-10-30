https://1prime.ru/20261030/profsojuzy-874823164.html
Профсоюзы снижают риски аварий на работе, заявил глава ФНПР
Профсоюзы снижают риски аварий на работе, заявил глава ФНПР - 30.10.2026, ПРАЙМ
Профсоюзы снижают риски аварий на работе, заявил глава ФНПР
Предприятия, в которых профсоюзные организации контролируют охрану труда, снижают риски аварий и конфликтов на работе, сообщил председатель Федерации... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T15:51+0300
2026-10-30T15:51+0300
2026-10-30T15:51+0300
россия
общество
фнпр
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Предприятия, в которых профсоюзные организации контролируют охрану труда, снижают риски аварий и конфликтов на работе, сообщил председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Сергей Черногаев.
"Предприятия, где профсоюз участвует в разработке локальных нормативных актов и контролирует охрану труда, снижают риски аварий и конфликтов", - сказал Черногаев на пресс-конференции, посвященной старту четвертого цикла Национальной премии "Лидеры ответственного бизнеса – 2026".
По мнению председателя ФНПР, настоящая социальная ответственность бизнеса - это, прежде всего, ответственность перед своими сотрудниками.
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россия, общество , фнпр
Профсоюзы снижают риски аварий на работе, заявил глава ФНПР
Глава ФНПР Черногаев: профсоюзы снижают риски аварий и конфликтов на работе
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Предприятия, в которых профсоюзные организации контролируют охрану труда, снижают риски аварий и конфликтов на работе, сообщил председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Сергей Черногаев.
"Предприятия, где профсоюз участвует в разработке локальных нормативных актов и контролирует охрану труда, снижают риски аварий и конфликтов", - сказал Черногаев на пресс-конференции, посвященной старту четвертого цикла Национальной премии "Лидеры ответственного бизнеса – 2026".
По мнению председателя ФНПР, настоящая социальная ответственность бизнеса - это, прежде всего, ответственность перед своими сотрудниками.