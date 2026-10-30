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В Кремле оценили возможность телефонного разговора Путина с Зеленским
В Кремле оценили возможность телефонного разговора Путина с Зеленским - 30.10.2026, ПРАЙМ
В Кремле оценили возможность телефонного разговора Путина с Зеленским
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности телефонного разговора президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским,... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T10:14+0300
2026-10-30T10:14+0300
2026-10-30T10:14+0300
россия
дмитрий песков
владимир путин
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украина
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности телефонного разговора президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским, отметил, что из Киева "никто пока не звонил". "Никто пока не звонил", - сказал Песков в комментарии для Telegram-канала "Юнашев Live", отвечая на вопрос, будет ли Путин разговаривать с Зеленским, если тот позвонит.
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россия, дмитрий песков, владимир путин, владимир зеленский, украина
РОССИЯ, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Владимир Зеленский, УКРАИНА
В Кремле оценили возможность телефонного разговора Путина с Зеленским
Песков ответил на вопрос о возможности телефонного разговора Путина с Зеленским
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности телефонного разговора президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским, отметил, что из Киева "никто пока не звонил".
"Никто пока не звонил", - сказал Песков в комментарии для Telegram-канала "Юнашев Live", отвечая на вопрос, будет ли Путин разговаривать с Зеленским, если тот позвонит.