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Путин отметил потенциал расширения торговых контактов с Мадагаскаром

Путин отметил потенциал расширения торговых контактов с Мадагаскаром - 30.10.2026, ПРАЙМ

Путин отметил потенциал расширения торговых контактов с Мадагаскаром

Президент России Владимир Путин отметил потенциал наращивания взаимной торговли с Мадагаскаром, а также готовность Москвы расширять связи на международных... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T14:47+0300

2026-10-30T14:47+0300

2026-10-30T14:47+0300

россия

бизнес

москва

владимир путин

ранхигс

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил потенциал наращивания взаимной торговли с Мадагаскаром, а также готовность Москвы расширять связи на международных площадках. Путин в пятницу провел переговоры с лидером Мадагаскара Микаэлем Рандрианириной, который принимал участие в третьем саммите Россия-Африка. Предыдущие переговоры лидеров состоялись в феврале текущего года в Москве. Президент России отметил, что они придали импульс развитию отношений двух стран. "Потенциал двусторонней торгово-экономической деятельности не исчерпан, конечно. Товарооборот пока в абсолютных величинах довольно скромный, но набирает обороты, тенденции положительные", - сказал Путин. Он отметил, что большое значение Москва придает развитию гуманитарных связей с Антананариву, в том числе в сфере образования. Кроме того, Путин отдельно поздравил мадагаскарского коллегу с присвоением почетного звания профессора РАНХиГС. Лидеры на встрече также затронули тему сотрудничества двух стран на международной арене. "В лице вашей страны видим важного партнера в процессе формирования многополярной архитектуры мироустройства, сбалансированной и справедливой системы международных отношений. Готовы к расширению нашей совместной работы на международных площадках, включая, разумеется, основную из них – это Организацию Объединенных наций", - подчеркнул Путин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, москва, владимир путин, ранхигс