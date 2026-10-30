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Путин отметил потенциал расширения торговых контактов с Мадагаскаром
Путин отметил потенциал расширения торговых контактов с Мадагаскаром - 30.10.2026, ПРАЙМ
Путин отметил потенциал расширения торговых контактов с Мадагаскаром
Президент России Владимир Путин отметил потенциал наращивания взаимной торговли с Мадагаскаром, а также готовность Москвы расширять связи на международных... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T14:47+0300
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бизнес
москва
владимир путин
ранхигс
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил потенциал наращивания взаимной торговли с Мадагаскаром, а также готовность Москвы расширять связи на международных площадках.
Путин в пятницу провел переговоры с лидером Мадагаскара Микаэлем Рандрианириной, который принимал участие в третьем саммите Россия-Африка. Предыдущие переговоры лидеров состоялись в феврале текущего года в Москве. Президент России отметил, что они придали импульс развитию отношений двух стран.
"Потенциал двусторонней торгово-экономической деятельности не исчерпан, конечно. Товарооборот пока в абсолютных величинах довольно скромный, но набирает обороты, тенденции положительные", - сказал Путин.
Он отметил, что большое значение Москва придает развитию гуманитарных связей с Антананариву, в том числе в сфере образования. Кроме того, Путин отдельно поздравил мадагаскарского коллегу с присвоением почетного звания профессора РАНХиГС.
Лидеры на встрече также затронули тему сотрудничества двух стран на международной арене.
"В лице вашей страны видим важного партнера в процессе формирования многополярной архитектуры мироустройства, сбалансированной и справедливой системы международных отношений. Готовы к расширению нашей совместной работы на международных площадках, включая, разумеется, основную из них – это Организацию Объединенных наций", - подчеркнул Путин.
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РОССИЯ, Бизнес, МОСКВА, Владимир Путин, РАНХиГС
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил потенциал наращивания взаимной торговли с Мадагаскаром, а также готовность Москвы расширять связи на международных площадках.
Путин в пятницу провел переговоры с лидером Мадагаскара Микаэлем Рандрианириной, который принимал участие в третьем саммите Россия-Африка. Предыдущие переговоры лидеров состоялись в феврале текущего года в Москве. Президент России отметил, что они придали импульс развитию отношений двух стран.
"Потенциал двусторонней торгово-экономической деятельности не исчерпан, конечно. Товарооборот пока в абсолютных величинах довольно скромный, но набирает обороты, тенденции положительные", - сказал Путин.
Он отметил, что большое значение Москва придает развитию гуманитарных связей с Антананариву, в том числе в сфере образования. Кроме того, Путин отдельно поздравил мадагаскарского коллегу с присвоением почетного звания профессора РАНХиГС.
Лидеры на встрече также затронули тему сотрудничества двух стран на международной арене.
"В лице вашей страны видим важного партнера в процессе формирования многополярной архитектуры мироустройства, сбалансированной и справедливой системы международных отношений. Готовы к расширению нашей совместной работы на международных площадках, включая, разумеется, основную из них – это Организацию Объединенных наций", - подчеркнул Путин.