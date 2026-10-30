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"Каждый сам за себя": звонок Путину расколол Европу, пишет Guardian

"Каждый сам за себя": звонок Путину расколол Европу, пишет Guardian - 30.10.2026, ПРАЙМ

"Каждый сам за себя": звонок Путину расколол Европу, пишет Guardian

Телефонный разговор лидеров Финляндии и Норвегии с президентом России Владимиром Путиным обнажил раскол в Европе по вопросу о том, стоит ли вести диалог с... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T17:05+0300

2026-10-30T17:05+0300

2026-10-30T17:05+0300

европа

россия

владимир путин

финляндия

норвегия

александр стубб

ес

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МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Телефонный разговор лидеров Финляндии и Норвегии с президентом России Владимиром Путиным обнажил раскол в Европе по вопросу о том, стоит ли вести диалог с Москвой, пишет The Guardian.Как отмечает издание, 90-минутный телефонный разговор президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере с Путиным вызвал необычную критику со стороны их датских и шведских коллег."Вместо того чтобы выглядеть сплоченной, однородной группой, мы видим раскол. По меркам северных стран это довольно серьезно", — приводит Guardian слова директора российской программы Финского института международных отношений Аркадия Мошеса.Издание отмечает, что европейские правительства опасаются остаться в стороне во время нового раунда мирных переговоров, который ожидается в Абу-Даби в ноябре."Все сходятся во мнении, что с Путиным нужно разговаривать, но сейчас этот процесс начинает походить на ситуацию, где каждый сам за себя. Слишком многие лидеры почему-то уверены, что именно они смогут склонить Путина к переговорам", — признается на условиях анонимности высокопоставленный европейский дипломат.По мнению директора эстонского аналитического центра ICDS Кристи Райк, в Европе спорят о том, как именно вести себя с Россией, когда наступит подходящий момент для возобновления диалога на высшем уровне и кому именно стоит поручить эту миссию."Неизбежно политики по всей Европе теперь будут задаваться вопросом: если финны и норвежцы звонят Путину, почему наша страна не должна делать то же самое?" — резюмирует политолог Йоэль Линнанмяки.

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финляндия

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европа, россия, владимир путин, финляндия, норвегия, александр стубб, ес