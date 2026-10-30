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В Росавиации прокомментировали работу гражданской авиации в Москве

В Росавиации прокомментировали работу гражданской авиации в Москве - 30.10.2026, ПРАЙМ

В Росавиации прокомментировали работу гражданской авиации в Москве

Работа гражданской авиации в столичном регионе находится на особом контроле авиационных властей на фоне действовавших ночью ограничений, сообщила Росавиация. | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T12:06+0300

2026-10-30T12:06+0300

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Работа гражданской авиации в столичном регионе находится на особом контроле авиационных властей на фоне действовавших ночью ограничений, сообщила Росавиация. Временные ограничения вводились ночью во всех аэропортах столичного авиаузла - "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово" и "Жуковском". Сейчас все воздушные гавани открыты на прием и выпуск самолетов. "Работа гражданской авиации в московском регионе находится на особом контроле Минтранса и Росавиации", - говорится в сообщении. Так, для поддержки авиапассажиров задействован дополнительный персонал, а службы аэропортов работают в усиленном режиме. Авиакомпании корректируют расписание, добавили в ведомстве. Там отметили, что для пассажиров работают питьевые фонтанчики, пурифайеры и кулеры с водой, а также бесплатные комнаты матери и ребенка.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, росавиация, аэропорт шереметьево, аэропорт внуково