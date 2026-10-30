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Бизнесмен Рахман вновь подал иски к Tommy Hilfiger и Calvin Klein

Бизнесмен Рахман вновь подал иски к Tommy Hilfiger и Calvin Klein - 30.10.2026, ПРАЙМ

Бизнесмен Рахман вновь подал иски к Tommy Hilfiger и Calvin Klein

Индивидуальный предприниматель Артур Рахман направил в Суд по интеллектуальным правам два иска – к нидерландской Tommy Hilfiger Licensing и американской Calvin... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T12:36+0300

2026-10-30T12:36+0300

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бизнес

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tommy hilfiger

calvin klein

роспатент

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МОСКВА, 30 окт – ПРАЙМ. Индивидуальный предприниматель Артур Рахман направил в Суд по интеллектуальным правам два иска – к нидерландской Tommy Hilfiger Licensing и американской Calvin Klein Trademark Trust, владельцам товарных знаков известных производителей одежды, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Иски поступили в суд 28 октября и к рассмотрению еще не приняты. Предмет и основания заявленных требований пока не сообщаются. Третьим лицом истец просит привлечь к спорам Роспатент. Ранее две инстанции этого суда отклонили иски Рахмана к тем же компаниям, в которых он просил прекратить правовую охрану в России товарных знаков ответчиков вследствие их неиспользования. В иске к Tommy Hilfiger речь шла о двух международных товарных знаках и одном российском. Международные знаки Tommy Hilfiger зарегистрированы в 2014 и 2021 годах, российский – в 1998-м. Все они распространяются в основном на одежду. В иске к Calvin Klein предприниматель добивался отмены регистрации четырех международных знаков и трех российских. Международные знаки CK Calvin Klein Performance, Calvin Klein Naked Glamour, CALVINKLEIN205W39NYC и комбинированный с графическим элементом в виде кармана джинсов Calvin Klein были зарегистрированы с 2008 по 2017 год, российские – с 1998 по 2009 год. Свою заинтересованность в аннулировании брендов предприниматель объяснял тем, что подал в Роспатент заявки на регистрацию собственных товарных знаков со словесными элементами Tommy Hilfiger и Calvin Klein. Суд, отказывая, например, в иске к нидерландской компании, указал в решении, что "действия истца по приобретению правовой охраны известного обозначения… направлены на попытку паразитирования на известности такого обозначения… и являются недопустимыми". В конце февраля 2022 года американская корпорация Phillips-Van Heusen Corporation, владеющая брендами Tommy Hilfiger и Calvin Klein, на фоне спецоперации РФ на Украине приостановила работу сайтов электронной коммерции в России, а в начале марта объявила о закрытии магазинов и приостановке деятельности в России и Белоруссии.

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бизнес, украина, белоруссия, tommy hilfiger, calvin klein, роспатент