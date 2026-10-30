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Расходы ВТБ на резервы по МСФО в январе-сентябре выросли на 55,5%

Расходы ВТБ на резервы по МСФО в январе-сентябре выросли на 55,5% - 30.10.2026, ПРАЙМ

Расходы ВТБ на резервы по МСФО в январе-сентябре выросли на 55,5%

Расходы группы ВТБ на резервы по МСФО в январе-сентябре выросли на 55,5% в годовом выражении, до 188,5 миллиарда рублей, сообщается в отчете банка. | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T10:18+0300

2026-10-30T10:18+0300

2026-10-30T10:18+0300

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Расходы группы ВТБ на резервы по МСФО в январе-сентябре выросли на 55,5% в годовом выражении, до 188,5 миллиарда рублей, сообщается в отчете банка. "В третьем квартале 2026 года расходы на создание резервов составили 65,2 миллиарда рублей, увеличившись год к году в 5,7 раза. Расходы на создание резервов за девять месяцев 2026 года составили 188,5 миллиарда рублей, увеличившись на 55,5% год к году", - говорится в отчете. Стоимость риска по итогам девяти месяцев 2026 года составила 1% по сравнению с 0,9% за девять месяцев 2025 года. Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле по состоянию на 30 сентября 2026 года оставалась на низком уровне - 3,6%, увеличившись на 10 б.п. с начала года, также сообщается в отчете. Нормативы достаточности капитала ВТБ находятся на уровнях, превышающих регуляторные минимумы. По состоянию на 1 октября 2026 года норматив Н20.0 (общий) увеличился до 10,5%, норматив Н20.1 (базовый) – до 7,1%, норматив Н20.2 (основной) - до 8,6%.

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