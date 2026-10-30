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Названы регионы с самыми высокими пенсиями по старости

Названы регионы с самыми высокими пенсиями по старости - 30.10.2026, ПРАЙМ

Названы регионы с самыми высокими пенсиями по старости

Чукотский и Ненецкий автономные округа, а также Магаданская область стали лидерами по среднему размеру страховых пенсий по старости среди российских регионов по | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T01:42+0300

2026-10-30T01:42+0300

2026-10-30T01:42+0300

россия

магаданская область

камчатский край

якутия

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874790015.jpg?1793313730

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Чукотский и Ненецкий автономные округа, а также Магаданская область стали лидерами по среднему размеру страховых пенсий по старости среди российских регионов по данным на начало 2026 года, следует из региональных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Так, средний размер страховой пенсии в Чукотском автономном округе составил 45 450 рублей, в Ненецком автономном округе - 41 850 рублей, в Магаданской области - 39 788 рублей. В десятку лидеров также вошли Камчатский край (39 621 рубль), Ханты-Мансийский автономный округ (39 14 рублей), Ямало-Ненецкий автономный округ (38 578 рублей), Якутия (36 375 рублей), Мурманская область (35 659 рублей), Сахалинская область (35 360 рублей) и Тюменская область - 34 926 рублей. Наименьший средний уровень пенсий отмечается в Кабардино-Балкарии - 21 068 рублей, Дагестане - 21 233 рубля, Калмыкии - 22 980 рублей, Карачаево-Черкесии - 22 995 рублей и Ингушетии - 23 267 рублей. Средний по стране уровень страховых пенсий составил 27 202 рубля. В 2025 году средний размер пенсии по старости составлял 24 979 рублей.

магаданская область

камчатский край

якутия

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россия, магаданская область, камчатский край, якутия