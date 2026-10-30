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Названы регионы с самым большим чеком операций с наличными

Названы регионы с самым большим чеком операций с наличными - 30.10.2026, ПРАЙМ

Названы регионы с самым большим чеком операций с наличными

Лидерами по размеру среднего чека операций с наличными в банкоматах в России в третьем квартале 2026 года стали Приволжский, Дальневосточный и Северо-Западный... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T22:47+0300

2026-10-30T22:47+0300

2026-10-30T22:47+0300

финансы

банки

дальний восток

китай

санкт-петербург

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Лидерами по размеру среднего чека операций с наличными в банкоматах в России в третьем квартале 2026 года стали Приволжский, Дальневосточный и Северо-Западный федеральные округа, говорится в исследовании банка "Русский Стандарт", которое есть у РИА Новости. "На первом месте – Приволжский федеральный округ (ПФО). По данным банка, в третьем квартале 2026 года средний чек операции с наличными в банкоматах здесь составил 22 056 рублей. А соотношение внесения к снятию по сумме наличных операций – 59% к 41%", - говорится в исследовании. Аналитики банка связывают такую динамику с тем, что Приволжский округ - в числе крупнейших аграрных регионов России, что, помимо прочего, может объяснить высокий спрос на наличные деньги при покупке и продаже сельхозпродукции в розницу, на рынках и в продуктовых лавках. "Речная рыбалка, которой славится округ, также может повышать спрос на наличные для покупки-продажи свежевыловленного улова", - добавили аналитики. На втором месте – Дальневосточный федеральный округ (ДФО). Средний чек одной операции с наличными в банкоматах Дальнего Востока в третьем квартале текущего года – 20 641 рубль. "Позиция рейтинга вполне объяснима – здесь традиционно отмечается высокий уровень зарплат. К тому же, благодаря соседству округа с Китаем, заметно развит туризм, который повышает спрос на наличные для валютообмена. Соотношение операций по сумме внесения к снятию в местных банкоматах – 58% к 42%", - добавили аналитики. Третья строчка рейтинга – у Северо-Западного федерального округа (СЗФО). В минувшем квартале, по данным банка, средний чек операции с наличными в банкоматах этого округа составил 19 945 рублей. "Как известно, в него входят несколько крупных туристических центров России – от Санкт-Петербурга и Калининграда до Карелии и Нижнего Новгорода. Подобное может объяснить повышенный спрос у гостей этих мест на наличные деньги, которыми легко расплачиваться за экскурсии и визиты по главным достопримечательностям", - уточняется в материалах. В минувшем квартале 2026 соотношение по сумме операций снятия к внесению к наличных в банкоматах СЗФО составило 52% к 48%.

дальний восток

китай

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финансы, банки, дальний восток, китай, санкт-петербург