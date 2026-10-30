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Названы регионы с самым большим чеком операций с наличными - 30.10.2026, ПРАЙМ
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Названы регионы с самым большим чеком операций с наличными
Названы регионы с самым большим чеком операций с наличными - 30.10.2026, ПРАЙМ
Названы регионы с самым большим чеком операций с наличными
Лидерами по размеру среднего чека операций с наличными в банкоматах в России в третьем квартале 2026 года стали Приволжский, Дальневосточный и Северо-Западный... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T22:47+0300
2026-10-30T22:47+0300
финансы
банки
дальний восток
китай
санкт-петербург
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Лидерами по размеру среднего чека операций с наличными в банкоматах в России в третьем квартале 2026 года стали Приволжский, Дальневосточный и Северо-Западный федеральные округа, говорится в исследовании банка "Русский Стандарт", которое есть у РИА Новости. "На первом месте – Приволжский федеральный округ (ПФО). По данным банка, в третьем квартале 2026 года средний чек операции с наличными в банкоматах здесь составил 22 056 рублей. А соотношение внесения к снятию по сумме наличных операций – 59% к 41%", - говорится в исследовании. Аналитики банка связывают такую динамику с тем, что Приволжский округ - в числе крупнейших аграрных регионов России, что, помимо прочего, может объяснить высокий спрос на наличные деньги при покупке и продаже сельхозпродукции в розницу, на рынках и в продуктовых лавках. "Речная рыбалка, которой славится округ, также может повышать спрос на наличные для покупки-продажи свежевыловленного улова", - добавили аналитики. На втором месте – Дальневосточный федеральный округ (ДФО). Средний чек одной операции с наличными в банкоматах Дальнего Востока в третьем квартале текущего года – 20 641 рубль. "Позиция рейтинга вполне объяснима – здесь традиционно отмечается высокий уровень зарплат. К тому же, благодаря соседству округа с Китаем, заметно развит туризм, который повышает спрос на наличные для валютообмена. Соотношение операций по сумме внесения к снятию в местных банкоматах – 58% к 42%", - добавили аналитики. Третья строчка рейтинга – у Северо-Западного федерального округа (СЗФО). В минувшем квартале, по данным банка, средний чек операции с наличными в банкоматах этого округа составил 19 945 рублей. "Как известно, в него входят несколько крупных туристических центров России – от Санкт-Петербурга и Калининграда до Карелии и Нижнего Новгорода. Подобное может объяснить повышенный спрос у гостей этих мест на наличные деньги, которыми легко расплачиваться за экскурсии и визиты по главным достопримечательностям", - уточняется в материалах. В минувшем квартале 2026 соотношение по сумме операций снятия к внесению к наличных в банкоматах СЗФО составило 52% к 48%.
дальний восток
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4.7
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
финансы, банки, дальний восток, китай, санкт-петербург
Финансы, Банки, Дальний Восток, КИТАЙ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
22:47 30.10.2026
 
Названы регионы с самым большим чеком операций с наличными

"Русский Стандарт": ПФО лидирует по среднему чеку операций с наличными в банкоматах

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Лидерами по размеру среднего чека операций с наличными в банкоматах в России в третьем квартале 2026 года стали Приволжский, Дальневосточный и Северо-Западный федеральные округа, говорится в исследовании банка "Русский Стандарт", которое есть у РИА Новости.
"На первом месте – Приволжский федеральный округ (ПФО). По данным банка, в третьем квартале 2026 года средний чек операции с наличными в банкоматах здесь составил 22 056 рублей. А соотношение внесения к снятию по сумме наличных операций – 59% к 41%", - говорится в исследовании.
Аналитики банка связывают такую динамику с тем, что Приволжский округ - в числе крупнейших аграрных регионов России, что, помимо прочего, может объяснить высокий спрос на наличные деньги при покупке и продаже сельхозпродукции в розницу, на рынках и в продуктовых лавках.
"Речная рыбалка, которой славится округ, также может повышать спрос на наличные для покупки-продажи свежевыловленного улова", - добавили аналитики.
На втором месте – Дальневосточный федеральный округ (ДФО). Средний чек одной операции с наличными в банкоматах Дальнего Востока в третьем квартале текущего года – 20 641 рубль.
"Позиция рейтинга вполне объяснима – здесь традиционно отмечается высокий уровень зарплат. К тому же, благодаря соседству округа с Китаем, заметно развит туризм, который повышает спрос на наличные для валютообмена. Соотношение операций по сумме внесения к снятию в местных банкоматах – 58% к 42%", - добавили аналитики.
Третья строчка рейтинга – у Северо-Западного федерального округа (СЗФО). В минувшем квартале, по данным банка, средний чек операции с наличными в банкоматах этого округа составил 19 945 рублей.
"Как известно, в него входят несколько крупных туристических центров России – от Санкт-Петербурга и Калининграда до Карелии и Нижнего Новгорода. Подобное может объяснить повышенный спрос у гостей этих мест на наличные деньги, которыми легко расплачиваться за экскурсии и визиты по главным достопримечательностям", - уточняется в материалах.
В минувшем квартале 2026 соотношение по сумме операций снятия к внесению к наличных в банкоматах СЗФО составило 52% к 48%.
 
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