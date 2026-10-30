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Первый рейс из Новосибирска в Мале авиакомпании S7 приземлился

Первый рейс из Новосибирска в Мале авиакомпании S7 приземлился - 30.10.2026, ПРАЙМ

Первый рейс из Новосибирска в Мале авиакомпании S7 приземлился

Первый рейс из Новосибирска в Мале авиакомпании S7 ("Сибирь") приземлился в аэропорту столицы Мальдив, сообщил Минтранс РФ. | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T17:16+0300

2026-10-30T17:16+0300

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Первый рейс из Новосибирска в Мале авиакомпании S7 ("Сибирь") приземлился в аэропорту столицы Мальдив, сообщил Минтранс РФ. "Первый рейс из Сибири в Мале выполнила S7. Самолет Airbus A320 с полной загрузкой приземлился сегодня в главном аэропорту Мальдив – Велане", - говорится в сообщении. Время в пути составило 10,5 часа с учетом технической посадки в Термезе (Узбекистан) для дозаправки. Всего самолет пролетел 5,6 тысячи километров. S7 в осенне-зимнем сезоне будет выполнять из Новосибирска на Мальдивы два рейса в неделю: по понедельникам и пятницам, отметили в Минтрансе. Кроме S7 перелеты между Россией и Мальдивами выполняет авиакомпания "Аэрофлот" по маршруту Москва - Мале. Рейсы "Аэрофлота" выполняются 9 раз в неделю.

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бизнес, россия, новосибирск, узбекистан, москва, аэрофлот, a320neo