Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Первый рейс из Новосибирска в Мале авиакомпании S7 приземлился - 30.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261030/rejs-874827033.html
Первый рейс из Новосибирска в Мале авиакомпании S7 приземлился
Первый рейс из Новосибирска в Мале авиакомпании S7 приземлился - 30.10.2026, ПРАЙМ
Первый рейс из Новосибирска в Мале авиакомпании S7 приземлился
Первый рейс из Новосибирска в Мале авиакомпании S7 ("Сибирь") приземлился в аэропорту столицы Мальдив, сообщил Минтранс РФ. | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T17:16+0300
2026-10-30T17:16+0300
бизнес
россия
новосибирск
узбекистан
москва
аэрофлот
a320neo
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874827033.jpg?1793369795
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Первый рейс из Новосибирска в Мале авиакомпании S7 ("Сибирь") приземлился в аэропорту столицы Мальдив, сообщил Минтранс РФ. "Первый рейс из Сибири в Мале выполнила S7. Самолет Airbus A320 с полной загрузкой приземлился сегодня в главном аэропорту Мальдив – Велане", - говорится в сообщении. Время в пути составило 10,5 часа с учетом технической посадки в Термезе (Узбекистан) для дозаправки. Всего самолет пролетел 5,6 тысячи километров. S7 в осенне-зимнем сезоне будет выполнять из Новосибирска на Мальдивы два рейса в неделю: по понедельникам и пятницам, отметили в Минтрансе. Кроме S7 перелеты между Россией и Мальдивами выполняет авиакомпания "Аэрофлот" по маршруту Москва - Мале. Рейсы "Аэрофлота" выполняются 9 раз в неделю.
новосибирск
узбекистан
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, новосибирск, узбекистан, москва, аэрофлот, a320neo
Бизнес, РОССИЯ, НОВОСИБИРСК, УЗБЕКИСТАН, МОСКВА, Аэрофлот, A320neo
17:16 30.10.2026
 
Первый рейс из Новосибирска в Мале авиакомпании S7 приземлился

Первый рейс из Новосибирска в Мале приземлился в аэропорту столицы Мальдив

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Первый рейс из Новосибирска в Мале авиакомпании S7 ("Сибирь") приземлился в аэропорту столицы Мальдив, сообщил Минтранс РФ.
"Первый рейс из Сибири в Мале выполнила S7. Самолет Airbus A320 с полной загрузкой приземлился сегодня в главном аэропорту Мальдив – Велане", - говорится в сообщении.
Время в пути составило 10,5 часа с учетом технической посадки в Термезе (Узбекистан) для дозаправки. Всего самолет пролетел 5,6 тысячи километров.
S7 в осенне-зимнем сезоне будет выполнять из Новосибирска на Мальдивы два рейса в неделю: по понедельникам и пятницам, отметили в Минтрансе.
Кроме S7 перелеты между Россией и Мальдивами выполняет авиакомпания "Аэрофлот" по маршруту Москва - Мале. Рейсы "Аэрофлота" выполняются 9 раз в неделю.
 
БизнесРОССИЯНОВОСИБИРСКУЗБЕКИСТАНМОСКВААэрофлотA320neo
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала