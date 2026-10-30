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В московских аэропортах задержали почти 100 рейсов более чем на два часа
В московских аэропортах задержали почти 100 рейсов более чем на два часа - 30.10.2026, ПРАЙМ
В московских аэропортах задержали почти 100 рейсов более чем на два часа
В столичных аэропортах на фоне действовавших ночью ограничений 99 рейсов на прилет и вылет задержаны более, чем на 2 часа, сообщила Росавиация. | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T11:53+0300
2026-10-30T11:53+0300
2026-10-30T11:57+0300
бизнес
росавиация
аэропорт шереметьево
аэропорт внуково
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. В столичных аэропортах на фоне действовавших ночью ограничений 99 рейсов на прилет и вылет задержаны более, чем на 2 часа, сообщила Росавиация. Временные ограничения вводились ночью во всех аэропортах столичного авиаузла - "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово" и "Жуковском". Сейчас все воздушные гавани открыты на прием и выпуск самолетов. "По состоянию на 10:10 мск в аэропортах московского авиаузла задержаны более чем на 2 часа на вылет 66 рейсов, на прилет – 33 рейса", - говорится в сообщении Росавиации. Также в ведомстве отметили, что при задержке рейсов авиакомпании должны оказывать пассажирам услуги в рамках Федеральных авиационных правил, в том числе организацию питания и напитков, а также размещение в гостиницах.
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бизнес, росавиация, аэропорт шереметьево, аэропорт внуково
Бизнес, Росавиация, аэропорт Шереметьево, аэропорт Внуково
В московских аэропортах задержали почти 100 рейсов более чем на два часа
Росавиация: в аэропортах Москвы задержали 99 рейсов более чем на 2 часа из-за ограничений
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. В столичных аэропортах на фоне действовавших ночью ограничений 99 рейсов на прилет и вылет задержаны более, чем на 2 часа, сообщила Росавиация.
Временные ограничения вводились ночью во всех аэропортах столичного авиаузла - "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово" и "Жуковском". Сейчас все воздушные гавани открыты на прием и выпуск самолетов.
"По состоянию на 10:10 мск в аэропортах московского авиаузла задержаны более чем на 2 часа на вылет 66 рейсов, на прилет – 33 рейса", - говорится в сообщении Росавиации.
Также в ведомстве отметили, что при задержке рейсов авиакомпании должны оказывать пассажирам услуги в рамках Федеральных авиационных правил, в том числе организацию питания и напитков, а также размещение в гостиницах.