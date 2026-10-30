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В московских аэропортах задержали почти 100 рейсов более чем на два часа

В московских аэропортах задержали почти 100 рейсов более чем на два часа - 30.10.2026, ПРАЙМ

В московских аэропортах задержали почти 100 рейсов более чем на два часа

В столичных аэропортах на фоне действовавших ночью ограничений 99 рейсов на прилет и вылет задержаны более, чем на 2 часа, сообщила Росавиация. | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T11:53+0300

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. В столичных аэропортах на фоне действовавших ночью ограничений 99 рейсов на прилет и вылет задержаны более, чем на 2 часа, сообщила Росавиация. Временные ограничения вводились ночью во всех аэропортах столичного авиаузла - "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово" и "Жуковском". Сейчас все воздушные гавани открыты на прием и выпуск самолетов. "По состоянию на 10:10 мск в аэропортах московского авиаузла задержаны более чем на 2 часа на вылет 66 рейсов, на прилет – 33 рейса", - говорится в сообщении Росавиации. Также в ведомстве отметили, что при задержке рейсов авиакомпании должны оказывать пассажирам услуги в рамках Федеральных авиационных правил, в том числе организацию питания и напитков, а также размещение в гостиницах.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, росавиация, аэропорт шереметьево, аэропорт внуково