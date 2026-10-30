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Военный и гражданский флоты в РФ должны быть объединены единой стратегией

Военный и гражданский флоты в РФ должны быть объединены единой стратегией - 30.10.2026, ПРАЙМ

Военный и гражданский флоты в РФ должны быть объединены единой стратегией

Военный и гражданский флоты в РФ должны быть объединены единой стратегией, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T00:17+0300

2026-10-30T00:17+0300

2026-10-30T00:17+0300

россия

николай патрушев

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Военный и гражданский флоты в РФ должны быть объединены единой стратегией, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. "Военный и гражданский флоты не могут жить в разных реалиях, их должна объединять общая стратегия, общее понимание национальных приоритетов, они должны развиваться и действовать скоординированным образом", - заявил Патрушев в интервью "Российской газете". По его словам, ВМФ России обеспечивает безопасность судоходства на ключевых участках движения судов, патрулирует водные районы, сопровождает особо важные грузы. "Но нужно идти дальше. Важно создать такую систему управления морской политикой, при которой военный, торговый, научный, рыболовецкий и другие флоты станут частями единого организма", - сказал Патрушев. Так, по его словам, было и в Российской империи, и в СССР. Гражданский флот был и объектом постоянного внимания со стороны военных моряков, и резервом для ВМФ на случай обострения угроз, отметил он.

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россия, николай патрушев