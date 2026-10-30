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"Росатом" окажет помощь семье погибшего сотрудника ЗАЭС

"Росатом" окажет помощь семье погибшего сотрудника ЗАЭС - 30.10.2026, ПРАЙМ

"Росатом" окажет помощь семье погибшего сотрудника ЗАЭС

"Росатом" и коллектив Запорожской АЭС скорбит по погибшему в результате атаки дрона ВСУ сотруднике станции, его семье будет оказана помощь, сообщила... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T08:31+0300

2026-10-30T08:31+0300

2026-10-30T09:25+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - ПРАЙМ. "Росатом" и коллектив Запорожской АЭС скорбит по погибшему в результате атаки дрона ВСУ сотруднике станции, его семье будет оказана помощь, сообщила пресс-служба ЗАЭС. Дрон ВСУ в четверг атаковал сотрудника Запорожской АЭС, который ехал на работу на электросамокате, он погиб, сообщили ранее на станции. Произошедшее на ЗАЭС назвали варварством, целенаправленной атакой и охотой на атомщиков. "Коллектив Запорожской АЭС и весь "Росатом" скорбит вместе с родными и близкими погибшего. Это тяжелая потеря для всех нас. Семье нашего коллеги будет оказана вся необходимая помощь и поддержка" , - говорится в сообщении станции.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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запорожская аэс, росатом, всу