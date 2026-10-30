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"Росатом" и Уганда подписали дорожную карту сотрудничества - 30.10.2026, ПРАЙМ
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"Росатом" и Уганда подписали дорожную карту сотрудничества
"Росатом" и Уганда подписали дорожную карту сотрудничества - 30.10.2026, ПРАЙМ
"Росатом" и Уганда подписали дорожную карту сотрудничества
"Росатом" и министерство энергетики и минеральных ресурсов Уганды подписали дорожную карту сотрудничества, которое, в частности, направлено на выбор площадки... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T18:02+0300
2026-10-30T18:02+0300
россия
уганда
африка
москва
росатом
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. "Росатом" и министерство энергетики и минеральных ресурсов Уганды подписали дорожную карту сотрудничества, которое, в частности, направлено на выбор площадки для будущей угандийской АЭС большой мощности, сообщила российская атомная госкорпорация. "На полях третьего саммита Россия – Африка была подписана дорожная карта сотрудничества между госкорпорацией "Росатом" и министерством энергетики и минеральных ресурсов Республики Уганда", - говорится в сообщении. Документ подписали заместитель генерального директора — директор блока международной деятельности "Росатома" Николай Спасский и постоянный секретарь министерства энергетики и минеральных ресурсов Уганды Ирэн Батеебе. "Документ предусматривает оценку ядерной инфраструктуры Уганды и определение шагов к обсуждению контракта на инженерные изыскания для выбора площадки АЭС "Накасонгола", - говорится в сообщении. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка состоялись в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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192
40
192
40
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4.7
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40
россия, уганда, африка, москва, росатом
РОССИЯ, Уганда, АФРИКА, МОСКВА, Росатом
18:02 30.10.2026
 
"Росатом" и Уганда подписали дорожную карту сотрудничества

"Росатом" и Минэнерго Уганды подписали дорожную карту сотрудничества

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. "Росатом" и министерство энергетики и минеральных ресурсов Уганды подписали дорожную карту сотрудничества, которое, в частности, направлено на выбор площадки для будущей угандийской АЭС большой мощности, сообщила российская атомная госкорпорация.
"На полях третьего саммита Россия – Африка была подписана дорожная карта сотрудничества между госкорпорацией "Росатом" и министерством энергетики и минеральных ресурсов Республики Уганда", - говорится в сообщении.
Документ подписали заместитель генерального директора — директор блока международной деятельности "Росатома" Николай Спасский и постоянный секретарь министерства энергетики и минеральных ресурсов Уганды Ирэн Батеебе.
"Документ предусматривает оценку ядерной инфраструктуры Уганды и определение шагов к обсуждению контракта на инженерные изыскания для выбора площадки АЭС "Накасонгола", - говорится в сообщении.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка состоялись в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
 
РОССИЯУгандаАФРИКАМОСКВАРосатом
 
 
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