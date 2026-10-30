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"Росатом" купил в Мали компанию для проекта на месторождении лития Бугула - 30.10.2026, ПРАЙМ
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"Росатом" купил в Мали компанию для проекта на месторождении лития Бугула
"Росатом" купил в Мали компанию для проекта на месторождении лития Бугула - 30.10.2026, ПРАЙМ
"Росатом" купил в Мали компанию для проекта на месторождении лития Бугула
"Росатом" приобрел малийскую компанию для реализации проекта на литиевом месторождении Бугула, сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T18:44+0300
2026-10-30T18:55+0300
промышленность
мали
москва
алексей лихачев
росатом
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. "Росатом" приобрел малийскую компанию для реализации проекта на литиевом месторождении Бугула, сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. "В Мали литиевое месторождение Бугула. На сегодняшний день ... мы приобрели непосредственно компанию местную для реализации этого проекта и в полном ходе идут изыскания", - сказал Лихачев журналистам на полях форума Россия-Африка. Он отметил, что в ходе первого этапа изыскательских работ специалистам госкорпорации удалось повысить в два раза запас месторождения, до более чем 400 тысяч тонн литиевого концентрата. Ранее сообщалось, что "Росатом" намерен в 2028 году начать строительство в Мали горно-обогатительного комбината для добычи лития. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка прошли в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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40
промышленность, мали, москва, алексей лихачев, росатом
Промышленность, МАЛИ, МОСКВА, Алексей Лихачев, Росатом
18:44 30.10.2026 (обновлено: 18:55 30.10.2026)
 
"Росатом" купил в Мали компанию для проекта на месторождении лития Бугула

"Росатом" приобрел в Мали компанию для реализации проекта на литиевом месторождении Бугула

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. "Росатом" приобрел малийскую компанию для реализации проекта на литиевом месторождении Бугула, сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.
"В Мали литиевое месторождение Бугула. На сегодняшний день ... мы приобрели непосредственно компанию местную для реализации этого проекта и в полном ходе идут изыскания", - сказал Лихачев журналистам на полях форума Россия-Африка.
Он отметил, что в ходе первого этапа изыскательских работ специалистам госкорпорации удалось повысить в два раза запас месторождения, до более чем 400 тысяч тонн литиевого концентрата.
Ранее сообщалось, что "Росатом" намерен в 2028 году начать строительство в Мали горно-обогатительного комбината для добычи лития.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка прошли в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
 
ПромышленностьМАЛИМОСКВААлексей ЛихачевРосатом
 
 
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