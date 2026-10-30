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"Росатом" вернулся к поставкам обогащенного урана в ЮАР

"Росатом" вернулся к поставкам обогащенного урана в ЮАР - 30.10.2026, ПРАЙМ

"Росатом" вернулся к поставкам обогащенного урана в ЮАР

"Росатом" вернулся к поставкам обогащенного урана в ЮАР, сообщил глава российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев. | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T20:03+0300

2026-10-30T20:03+0300

2026-10-30T20:03+0300

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росатом

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. "Росатом" вернулся к поставкам обогащенного урана в ЮАР, сообщил глава российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев. "Мы вернулись на рынок поставки обогащенного уранового продукта в ЮАР, подписали достаточно длительные контракты", - сказал Лихачев журналистам по итогам форума Россия-Африка. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка состоялись в Москве 28-29 октября. РИА Новости - информационный партнер саммита и форума.

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