https://1prime.ru/20261030/roskomnadzor-874813385.html
Роскомнадзор попросил суд взыскать с стримера Мафани 15 тысяч рублей
Роскомнадзор попросил суд взыскать с стримера Мафани 15 тысяч рублей - 30.10.2026, ПРАЙМ
Роскомнадзор попросил суд взыскать с стримера Мафани 15 тысяч рублей
Роскомнадзор просит суд в Санкт-Петербурге взыскать чуть более 15 тысяч рублей с популярного стримера и видеоблогера Мафани (настоящее имя – Владислав Калюка),... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T13:31+0300
2026-10-30T13:31+0300
2026-10-30T13:31+0300
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МОСКВА, 30 окт – ПРАЙМ. Роскомнадзор просит суд в Санкт-Петербурге взыскать чуть более 15 тысяч рублей с популярного стримера и видеоблогера Мафани (настоящее имя – Владислав Калюка), говорится в материалах, изученных РИА Новости.
Заявление ведомства о выдаче судебного приказа на такую сумму поступило в суд 27 октября, на данный момент оно не рассмотрено.
Основания предъявленных требований пока не уточняются, но предположительно Роскомнадзор взыскивает задолженность по обязательным отчислениям в бюджет за рекламу в интернете.
Распространители такой рекламы с 1 апреля 2025 года обязаны отчислять в федеральный бюджет 3% от квартального дохода, полученного от услуг распространения онлайн-рекламы, направленной на привлечение внимания потребителей.
Сборы идут на господдержку правообладателей программ для электронных вычислительных машин или баз данных, включенных в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных. Контроль за полнотой и своевременностью уплаты обязательных отчислений по закону осуществляет Роскомнадзор.
Ранее ведомство подало несколько десятков исков и таких заявлений к известным блогерам. Ответчиками были, например, телеведущая и юрист Екатерина Гордон, бывшая солистка группы "Фабрика" Александра Савельева, фигуристка Елизавета Туктамышева, блогер и певица Настя Кош, бывший футболист сборной России Федор Смолов и другие.
Калюка имеет аккаунты в Twitch, VK, TikTok, Youtube, Steam, Telegram, а также записывает музыкальные треки.
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бизнес, технологии, роскомнадзор, twitch, tiktok
Бизнес, Технологии, Роскомнадзор, Twitch, TikTok
Роскомнадзор попросил суд взыскать с стримера Мафани 15 тысяч рублей
Роскомнадзор просит суд взыскать с стримера и видеоблогера Мафани 15 тысяч рублей
МОСКВА, 30 окт – ПРАЙМ. Роскомнадзор просит суд в Санкт-Петербурге взыскать чуть более 15 тысяч рублей с популярного стримера и видеоблогера Мафани (настоящее имя – Владислав Калюка), говорится в материалах, изученных РИА Новости.
Заявление ведомства о выдаче судебного приказа на такую сумму поступило в суд 27 октября, на данный момент оно не рассмотрено.
Основания предъявленных требований пока не уточняются, но предположительно Роскомнадзор взыскивает задолженность по обязательным отчислениям в бюджет за рекламу в интернете.
Распространители такой рекламы с 1 апреля 2025 года обязаны отчислять в федеральный бюджет 3% от квартального дохода, полученного от услуг распространения онлайн-рекламы, направленной на привлечение внимания потребителей.
Сборы идут на господдержку правообладателей программ для электронных вычислительных машин или баз данных, включенных в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных. Контроль за полнотой и своевременностью уплаты обязательных отчислений по закону осуществляет Роскомнадзор.
Ранее ведомство подало несколько десятков исков и таких заявлений к известным блогерам. Ответчиками были, например, телеведущая и юрист Екатерина Гордон, бывшая солистка группы "Фабрика" Александра Савельева, фигуристка Елизавета Туктамышева, блогер и певица Настя Кош, бывший футболист сборной России Федор Смолов и другие.
Калюка имеет аккаунты в Twitch, VK, TikTok, Youtube, Steam, Telegram, а также записывает музыкальные треки.