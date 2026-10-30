https://1prime.ru/20261030/rospotrebnadzor-874788920.html
Роспотребнадзор расширит перечень индикаторов риска в легкой промышленности
Роспотребнадзор расширит перечень индикаторов риска в легкой промышленности - 30.10.2026, ПРАЙМ
Роспотребнадзор расширит перечень индикаторов риска в легкой промышленности
Роспотребнадзор планирует расширить перечень индикаторов риска в легкой промышленности, что позволит выявлять некачественные товары, сообщили журналистам в... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T00:17+0300
2026-10-30T00:17+0300
2026-10-30T00:17+0300
бизнес
роспотребнадзор
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Роспотребнадзор планирует расширить перечень индикаторов риска в легкой промышленности, что позволит выявлять некачественные товары, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
"Новые механизмы будут направлены на выявление признаков аномально низкого ценообразования при реализации изделий из шерсти и кашемира. Система позволит автоматически выявлять признаки возможных нарушений", - говорится в сообщении.
Уточняется, что нарушения будут выявляться на основе данных государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих маркировке. Реализация мер будет способствовать повышению прозрачности рынка товаров легкой промышленности и укреплению доверия потребителей к качеству продукции и законности ее оборота.
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бизнес, роспотребнадзор
Роспотребнадзор расширит перечень индикаторов риска в легкой промышленности
Роспотребнадзор расширит перечень индикаторов риска в легкой промышленности
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Роспотребнадзор планирует расширить перечень индикаторов риска в легкой промышленности, что позволит выявлять некачественные товары, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
"Новые механизмы будут направлены на выявление признаков аномально низкого ценообразования при реализации изделий из шерсти и кашемира. Система позволит автоматически выявлять признаки возможных нарушений", - говорится в сообщении.
Уточняется, что нарушения будут выявляться на основе данных государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих маркировке. Реализация мер будет способствовать повышению прозрачности рынка товаров легкой промышленности и укреплению доверия потребителей к качеству продукции и законности ее оборота.