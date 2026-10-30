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Роспотребнадзор расширит перечень индикаторов риска в легкой промышленности

Роспотребнадзор расширит перечень индикаторов риска в легкой промышленности - 30.10.2026, ПРАЙМ

Роспотребнадзор расширит перечень индикаторов риска в легкой промышленности

Роспотребнадзор планирует расширить перечень индикаторов риска в легкой промышленности, что позволит выявлять некачественные товары, сообщили журналистам в... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T00:17+0300

2026-10-30T00:17+0300

2026-10-30T00:17+0300

бизнес

роспотребнадзор

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Роспотребнадзор планирует расширить перечень индикаторов риска в легкой промышленности, что позволит выявлять некачественные товары, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. "Новые механизмы будут направлены на выявление признаков аномально низкого ценообразования при реализации изделий из шерсти и кашемира. Система позволит автоматически выявлять признаки возможных нарушений", - говорится в сообщении. Уточняется, что нарушения будут выявляться на основе данных государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих маркировке. Реализация мер будет способствовать повышению прозрачности рынка товаров легкой промышленности и укреплению доверия потребителей к качеству продукции и законности ее оборота.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, роспотребнадзор