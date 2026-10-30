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Чистая прибыль "Россетей" по РСБУ сократилась на 37,2% - 30.10.2026, ПРАЙМ
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Чистая прибыль "Россетей" по РСБУ сократилась на 37,2%
Чистая прибыль "Россетей" по РСБУ сократилась на 37,2% - 30.10.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль "Россетей" по РСБУ сократилась на 37,2%
Чистая прибыль "Россетей" по РСБУ в январе-сентябре текущего года сократилась на 37,2% в годовом выражении и составила 96,245 миллиарда рублей, сообщила... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T17:17+0300
2026-10-30T17:33+0300
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Россетей" по РСБУ в январе-сентябре текущего года сократилась на 37,2% в годовом выражении и составила 96,245 миллиарда рублей, сообщила компания.За такой же период прошлого года чистая прибыль компании достигла 153,156 миллиарда рублей.Выручка за девять месяцев 2026 года увеличилась примерно на 8% - до 297,39 миллиарда рублей. Валовая прибыль выросла на 5,8%, до 126,687 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения снизилась на 29,2%, до 128,888 миллиарда рублей.Прибыль от продаж составила 117,585 миллиарда рублей, что на 5,2% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Себестоимость продаж выросла на 9,7%, до 170,703 миллиарда рублей.Группа "Россети" - один из крупнейших в мире электросетевых холдингов, обеспечивающий электроснабжение потребителей в 82 регионах России. По сетям предприятия передается более 80% всей вырабатываемой в стране электроэнергии.
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россия, россети
РОССИЯ, Россети
17:17 30.10.2026 (обновлено: 17:33 30.10.2026)
 
Чистая прибыль "Россетей" по РСБУ сократилась на 37,2%

"Россети" в январе-сентябре сократили чистую прибыль по РСБУ на 37,2%

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВывеска компании "Россети" в Москв
Вывеска компании Россети в Москв - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2026
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Россетей" по РСБУ в январе-сентябре текущего года сократилась на 37,2% в годовом выражении и составила 96,245 миллиарда рублей, сообщила компания.
За такой же период прошлого года чистая прибыль компании достигла 153,156 миллиарда рублей.
Выручка за девять месяцев 2026 года увеличилась примерно на 8% - до 297,39 миллиарда рублей. Валовая прибыль выросла на 5,8%, до 126,687 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения снизилась на 29,2%, до 128,888 миллиарда рублей.
Прибыль от продаж составила 117,585 миллиарда рублей, что на 5,2% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Себестоимость продаж выросла на 9,7%, до 170,703 миллиарда рублей.
Группа "Россети" - один из крупнейших в мире электросетевых холдингов, обеспечивающий электроснабжение потребителей в 82 регионах России. По сетям предприятия передается более 80% всей вырабатываемой в стране электроэнергии.
 
РОССИЯРоссети
 
 
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