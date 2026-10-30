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В России зафиксировали средние зарплаты выше 200 тысяч рублей

В России зафиксировали средние зарплаты выше 200 тысяч рублей - 30.10.2026, ПРАЙМ

В России зафиксировали средние зарплаты выше 200 тысяч рублей

Средние зарплаты выше 200 тысяч рублей в России в августе зафиксированы в четырех секторах, больше всего получали занятые в сфере добычи нефти и газа, следует... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T00:47+0300

2026-10-30T00:47+0300

2026-10-30T00:47+0300

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Средние зарплаты выше 200 тысяч рублей в России в августе зафиксированы в четырех секторах, больше всего получали занятые в сфере добычи нефти и газа, следует из данных статистики, которые изучило РИА Новости. Так, сотрудники компаний, занимающихся добычей нефти и природного газа, в августе в среднем получали 225,6 тысячи рублей, а работники сферы воздушного и космического транспорта - 217,6 тысячи рублей. Финансисты и страховщики в августе в среднем зарабатывали около 213 тысяч рублей, а занятые в сфере трубопроводного транспорта - 210,4 тысячи рублей. Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами. В среднем по России трудовые доходы в августе составили 103 тысячи рублей, что больше показателя годом ранее на 9,8%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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