https://1prime.ru/20261030/rossija-874789347.html
В России зафиксировали средние зарплаты выше 200 тысяч рублей
В России зафиксировали средние зарплаты выше 200 тысяч рублей - 30.10.2026, ПРАЙМ
В России зафиксировали средние зарплаты выше 200 тысяч рублей
Средние зарплаты выше 200 тысяч рублей в России в августе зафиксированы в четырех секторах, больше всего получали занятые в сфере добычи нефти и газа, следует... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T00:47+0300
2026-10-30T00:47+0300
2026-10-30T00:47+0300
россия
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Средние зарплаты выше 200 тысяч рублей в России в августе зафиксированы в четырех секторах, больше всего получали занятые в сфере добычи нефти и газа, следует из данных статистики, которые изучило РИА Новости.
Так, сотрудники компаний, занимающихся добычей нефти и природного газа, в августе в среднем получали 225,6 тысячи рублей, а работники сферы воздушного и космического транспорта - 217,6 тысячи рублей.
Финансисты и страховщики в августе в среднем зарабатывали около 213 тысяч рублей, а занятые в сфере трубопроводного транспорта - 210,4 тысячи рублей.
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами.
В среднем по России трудовые доходы в августе составили 103 тысячи рублей, что больше показателя годом ранее на 9,8%.
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россия
В России зафиксировали средние зарплаты выше 200 тысяч рублей
Средние зарплаты выше 200 тысяч рублей в августе зафиксированы в четырех секторах
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Средние зарплаты выше 200 тысяч рублей в России в августе зафиксированы в четырех секторах, больше всего получали занятые в сфере добычи нефти и газа, следует из данных статистики, которые изучило РИА Новости.
Так, сотрудники компаний, занимающихся добычей нефти и природного газа, в августе в среднем получали 225,6 тысячи рублей, а работники сферы воздушного и космического транспорта - 217,6 тысячи рублей.
Финансисты и страховщики в августе в среднем зарабатывали около 213 тысяч рублей, а занятые в сфере трубопроводного транспорта - 210,4 тысячи рублей.
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами.
В среднем по России трудовые доходы в августе составили 103 тысячи рублей, что больше показателя годом ранее на 9,8%.