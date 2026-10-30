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Россия в сентябре импортировала из Турции рыбы на рекордные $73 млн

Россия в сентябре импортировала из Турции рыбы на рекордные $73 млн - 30.10.2026, ПРАЙМ

Россия в сентябре импортировала из Турции рыбы на рекордные $73 млн

Россия в сентябре этого года импортировала из Турции рыбы на рекордные 73 миллиона долларов, что в полтора раза больше уровня годом ранее, следует из данных... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T03:18+0300

2026-10-30T03:18+0300

2026-10-30T03:18+0300

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Россия в сентябре этого года импортировала из Турции рыбы на рекордные 73 миллиона долларов, что в полтора раза больше уровня годом ранее, следует из данных турецкой статслужбы, которые изучило РИА Новости. Так, за сентябрь суммарный экспорт Турцией рыбы в Россию достиг исторического рекорда в 72,6 миллиона долларов. По сравнению с августом объем поставок вырос на 34%, а за год - в полтора раза. Рекордный экспорт в основном обеспечил рост до исторического максимума поставок мороженой рыбы - их объем в сентябре достиг 55,3 миллиона долларов, увеличившись на треть в месячном выражении и в 1,7 раза - в годовом. Из них 53,5 миллиона долларов пришлись на форель. Еще на 17,1 миллиона долларов Турция экспортировала в Россию свежую и охлажденную рыбу. Это также по большей части была форель (14,6 миллиона долларов), а еще сибас (1,4 миллиона) и дорадо (1,1 миллиона). По сравнению с августом поставки увеличились на 28%, а с прошлым сентябрем - на 4%. Экспорт филе и мяса рыбы просел на 13% за месяц и на 31% за год - до 249,1 тысячи долларов. В основном это было филе форели.

турция

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бизнес, мировая экономика, турция