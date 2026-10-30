https://1prime.ru/20261030/rossija-874791649.html

ВАРПЭ: ЕС летом 2026 года закупил филе минтая из России

ВАРПЭ: ЕС летом 2026 года закупил филе минтая из России - 30.10.2026, ПРАЙМ

ВАРПЭ: ЕС летом 2026 года закупил филе минтая из России

Евросоюз летом 2026 года закупил филе минтая из России на рекордные для летних месяцев 164,1 миллиона долларов, при этом российская продукция начала теснить... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T05:49+0300

2026-10-30T05:49+0300

2026-10-30T05:49+0300

россия

мировая экономика

сша

ес

варпэ

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874791649.jpg?1793328552

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Евросоюз летом 2026 года закупил филе минтая из России на рекордные для летних месяцев 164,1 миллиона долларов, при этом российская продукция начала теснить американскую на европейском рынке, рассказали РИА Новости во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ). "Летом текущего года ЕС активно закупал российский минтай. Импорт филе минтая в июне составил рекордные 53,6 миллиона долларов. Поставки продолжили расти, в июле они достигли наивысшего показателя — 55,4 миллиона долларов, в августе — 55,1 миллиона долларов", - отметили в ВАРПЭ. При этом в натуральным выражении экспорт филе в ЕС оказался ниже, чем в 2021-2022 годах, отметили в ассоциации. "ЕС не просто наращивал импорт из России, российское филе заменяло американское: в августе объем поставок из этой страны достиг месячного антирекорда — 21,3 миллиона долларов. Наименьшим за последние семь лет стал импорт из США и в натуральном выражении", - добавили в ВАРПЭ. Примечателен и другой факт: разница между ценой за килограмм российского и американского филе минтая достигла минимального уровня — 5,8% в сторону США, при этом в начале 2025 года разница была в 4,7 раза больше, подсчитали в ассоциации. "Несмотря на укрепление позиций на рынке ЕС, рыночные риски для российских компаний на этом направлении весьма высоки. Эти риски ВАРПЭ закладывала в прогноз экспорта, разработанный в 2024 году. Российские рыбаки продолжают работу над диверсификацией поставок и ухода от зависимости от одного рынка-покупателя", - резюмировал глава ассоциации Герман Зверев.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, сша, ес, варпэ