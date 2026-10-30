Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВАРПЭ: ЕС летом 2026 года закупил филе минтая из России - 30.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261030/rossija-874791649.html
ВАРПЭ: ЕС летом 2026 года закупил филе минтая из России
ВАРПЭ: ЕС летом 2026 года закупил филе минтая из России - 30.10.2026, ПРАЙМ
ВАРПЭ: ЕС летом 2026 года закупил филе минтая из России
Евросоюз летом 2026 года закупил филе минтая из России на рекордные для летних месяцев 164,1 миллиона долларов, при этом российская продукция начала теснить... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T05:49+0300
2026-10-30T05:49+0300
россия
мировая экономика
сша
ес
варпэ
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874791649.jpg?1793328552
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Евросоюз летом 2026 года закупил филе минтая из России на рекордные для летних месяцев 164,1 миллиона долларов, при этом российская продукция начала теснить американскую на европейском рынке, рассказали РИА Новости во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ). "Летом текущего года ЕС активно закупал российский минтай. Импорт филе минтая в июне составил рекордные 53,6 миллиона долларов. Поставки продолжили расти, в июле они достигли наивысшего показателя — 55,4 миллиона долларов, в августе — 55,1 миллиона долларов", - отметили в ВАРПЭ. При этом в натуральным выражении экспорт филе в ЕС оказался ниже, чем в 2021-2022 годах, отметили в ассоциации. "ЕС не просто наращивал импорт из России, российское филе заменяло американское: в августе объем поставок из этой страны достиг месячного антирекорда — 21,3 миллиона долларов. Наименьшим за последние семь лет стал импорт из США и в натуральном выражении", - добавили в ВАРПЭ. Примечателен и другой факт: разница между ценой за килограмм российского и американского филе минтая достигла минимального уровня — 5,8% в сторону США, при этом в начале 2025 года разница была в 4,7 раза больше, подсчитали в ассоциации. "Несмотря на укрепление позиций на рынке ЕС, рыночные риски для российских компаний на этом направлении весьма высоки. Эти риски ВАРПЭ закладывала в прогноз экспорта, разработанный в 2024 году. Российские рыбаки продолжают работу над диверсификацией поставок и ухода от зависимости от одного рынка-покупателя", - резюмировал глава ассоциации Герман Зверев.
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, сша, ес, варпэ
РОССИЯ, Мировая экономика, США, ЕС, ВАРПЭ
05:49 30.10.2026
 
ВАРПЭ: ЕС летом 2026 года закупил филе минтая из России

ВАРПЭ: ЕС летом закупил филе минтая из России на рекордные 164,1 миллиона долларов

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Евросоюз летом 2026 года закупил филе минтая из России на рекордные для летних месяцев 164,1 миллиона долларов, при этом российская продукция начала теснить американскую на европейском рынке, рассказали РИА Новости во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ).
"Летом текущего года ЕС активно закупал российский минтай. Импорт филе минтая в июне составил рекордные 53,6 миллиона долларов. Поставки продолжили расти, в июле они достигли наивысшего показателя — 55,4 миллиона долларов, в августе — 55,1 миллиона долларов", - отметили в ВАРПЭ.
При этом в натуральным выражении экспорт филе в ЕС оказался ниже, чем в 2021-2022 годах, отметили в ассоциации.
"ЕС не просто наращивал импорт из России, российское филе заменяло американское: в августе объем поставок из этой страны достиг месячного антирекорда — 21,3 миллиона долларов. Наименьшим за последние семь лет стал импорт из США и в натуральном выражении", - добавили в ВАРПЭ.
Примечателен и другой факт: разница между ценой за килограмм российского и американского филе минтая достигла минимального уровня — 5,8% в сторону США, при этом в начале 2025 года разница была в 4,7 раза больше, подсчитали в ассоциации.
"Несмотря на укрепление позиций на рынке ЕС, рыночные риски для российских компаний на этом направлении весьма высоки. Эти риски ВАРПЭ закладывала в прогноз экспорта, разработанный в 2024 году. Российские рыбаки продолжают работу над диверсификацией поставок и ухода от зависимости от одного рынка-покупателя", - резюмировал глава ассоциации Герман Зверев.
 
РОССИЯМировая экономикаСШАЕСВАРПЭ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала