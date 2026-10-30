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ВАРПЭ: ЕС летом 2026 года закупил филе минтая из России
ВАРПЭ: ЕС летом 2026 года закупил филе минтая из России - 30.10.2026, ПРАЙМ
ВАРПЭ: ЕС летом 2026 года закупил филе минтая из России
Евросоюз летом 2026 года закупил филе минтая из России на рекордные для летних месяцев 164,1 миллиона долларов, при этом российская продукция начала теснить... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T05:49+0300
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Евросоюз летом 2026 года закупил филе минтая из России на рекордные для летних месяцев 164,1 миллиона долларов, при этом российская продукция начала теснить американскую на европейском рынке, рассказали РИА Новости во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ).
"Летом текущего года ЕС активно закупал российский минтай. Импорт филе минтая в июне составил рекордные 53,6 миллиона долларов. Поставки продолжили расти, в июле они достигли наивысшего показателя — 55,4 миллиона долларов, в августе — 55,1 миллиона долларов", - отметили в ВАРПЭ.
При этом в натуральным выражении экспорт филе в ЕС оказался ниже, чем в 2021-2022 годах, отметили в ассоциации.
"ЕС не просто наращивал импорт из России, российское филе заменяло американское: в августе объем поставок из этой страны достиг месячного антирекорда — 21,3 миллиона долларов. Наименьшим за последние семь лет стал импорт из США и в натуральном выражении", - добавили в ВАРПЭ.
Примечателен и другой факт: разница между ценой за килограмм российского и американского филе минтая достигла минимального уровня — 5,8% в сторону США, при этом в начале 2025 года разница была в 4,7 раза больше, подсчитали в ассоциации.
"Несмотря на укрепление позиций на рынке ЕС, рыночные риски для российских компаний на этом направлении весьма высоки. Эти риски ВАРПЭ закладывала в прогноз экспорта, разработанный в 2024 году. Российские рыбаки продолжают работу над диверсификацией поставок и ухода от зависимости от одного рынка-покупателя", - резюмировал глава ассоциации Герман Зверев.
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россия, мировая экономика, сша, ес, варпэ
РОССИЯ, Мировая экономика, США, ЕС, ВАРПЭ
ВАРПЭ: ЕС летом 2026 года закупил филе минтая из России
ВАРПЭ: ЕС летом закупил филе минтая из России на рекордные 164,1 миллиона долларов
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Евросоюз летом 2026 года закупил филе минтая из России на рекордные для летних месяцев 164,1 миллиона долларов, при этом российская продукция начала теснить американскую на европейском рынке, рассказали РИА Новости во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ).
"Летом текущего года ЕС активно закупал российский минтай. Импорт филе минтая в июне составил рекордные 53,6 миллиона долларов. Поставки продолжили расти, в июле они достигли наивысшего показателя — 55,4 миллиона долларов, в августе — 55,1 миллиона долларов", - отметили в ВАРПЭ.
При этом в натуральным выражении экспорт филе в ЕС оказался ниже, чем в 2021-2022 годах, отметили в ассоциации.
"ЕС не просто наращивал импорт из России, российское филе заменяло американское: в августе объем поставок из этой страны достиг месячного антирекорда — 21,3 миллиона долларов. Наименьшим за последние семь лет стал импорт из США и в натуральном выражении", - добавили в ВАРПЭ.
Примечателен и другой факт: разница между ценой за килограмм российского и американского филе минтая достигла минимального уровня — 5,8% в сторону США, при этом в начале 2025 года разница была в 4,7 раза больше, подсчитали в ассоциации.
"Несмотря на укрепление позиций на рынке ЕС, рыночные риски для российских компаний на этом направлении весьма высоки. Эти риски ВАРПЭ закладывала в прогноз экспорта, разработанный в 2024 году. Российские рыбаки продолжают работу над диверсификацией поставок и ухода от зависимости от одного рынка-покупателя", - резюмировал глава ассоциации Герман Зверев.