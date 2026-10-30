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Россияне младше 30 лет стали чаще страховать недвижимость

Россияне младше 30 лет стали чаще страховать недвижимость - 30.10.2026, ПРАЙМ

Россияне младше 30 лет стали чаще страховать недвижимость

Доля покупателей страховки жилья младше 30 лет в 2026 году в России выросла с 9% до 11,5%, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Сравни" и... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T08:28+0300

2026-10-30T08:28+0300

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бизнес

недвижимость

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Доля покупателей страховки жилья младше 30 лет в 2026 году в России выросла с 9% до 11,5%, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Сравни" и "Росгосстраха", которое есть у РИА Новости. "Страхование жилья постепенно привлекает более молодую аудиторию. За девять месяцев 2026 года доля покупателей ипотечного страхования младше 30 лет выросла с 9% до 11,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в материалах. Среди клиентов в возрасте от 30 до 40 лет показатель также увеличился - с 45% до 49%. Согласно статистике, на покупателей младше 40 лет пришлось 61% оформленных полисов против 54% годом ранее. При этом доля молодой аудитории стала увеличиваться не только в обязательном ипотечном страховании недвижимости, но и в сегменте добровольной защиты имущества. "Доля покупателей до 40 лет в сегменте добровольного страхования за год также выросла с 41% до 44%, а средний возраст сократился с 43,3 до 42,6 года", - уточнили в материалах. При этом молодые клиенты значительно чаще оформляют страховку онлайн. "В 2026 году среди клиентов "Росгосстраха" в возрасте до 30 лет онлайн оформляется около 12% всех страховок жилья. Это в пять раз больше, чем среди клиентов в возрасте 46–60 лет (2%), и более чем в 34 раза больше, чем среди страхователей старше 60 лет (0,4%)", - заключается там.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, недвижимость, росгосстрах