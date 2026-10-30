Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне младше 30 лет стали чаще страховать недвижимость - 30.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261030/rossija-874793279.html
Россияне младше 30 лет стали чаще страховать недвижимость
Россияне младше 30 лет стали чаще страховать недвижимость - 30.10.2026, ПРАЙМ
Россияне младше 30 лет стали чаще страховать недвижимость
Доля покупателей страховки жилья младше 30 лет в 2026 году в России выросла с 9% до 11,5%, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Сравни" и... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T08:28+0300
2026-10-30T09:29+0300
бизнес
недвижимость
росгосстрах
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874793279.jpg?1793341743
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Доля покупателей страховки жилья младше 30 лет в 2026 году в России выросла с 9% до 11,5%, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Сравни" и "Росгосстраха", которое есть у РИА Новости. "Страхование жилья постепенно привлекает более молодую аудиторию. За девять месяцев 2026 года доля покупателей ипотечного страхования младше 30 лет выросла с 9% до 11,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в материалах. Среди клиентов в возрасте от 30 до 40 лет показатель также увеличился - с 45% до 49%. Согласно статистике, на покупателей младше 40 лет пришлось 61% оформленных полисов против 54% годом ранее. При этом доля молодой аудитории стала увеличиваться не только в обязательном ипотечном страховании недвижимости, но и в сегменте добровольной защиты имущества. "Доля покупателей до 40 лет в сегменте добровольного страхования за год также выросла с 41% до 44%, а средний возраст сократился с 43,3 до 42,6 года", - уточнили в материалах. При этом молодые клиенты значительно чаще оформляют страховку онлайн. "В 2026 году среди клиентов "Росгосстраха" в возрасте до 30 лет онлайн оформляется около 12% всех страховок жилья. Это в пять раз больше, чем среди клиентов в возрасте 46–60 лет (2%), и более чем в 34 раза больше, чем среди страхователей старше 60 лет (0,4%)", - заключается там.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, недвижимость, росгосстрах
Бизнес, Недвижимость, Росгосстрах
08:28 30.10.2026 (обновлено: 09:29 30.10.2026)
 
Россияне младше 30 лет стали чаще страховать недвижимость

"Сравни": доля покупателей страховки жилья младше 30 лет в России выросла до 11,5%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Доля покупателей страховки жилья младше 30 лет в 2026 году в России выросла с 9% до 11,5%, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Сравни" и "Росгосстраха", которое есть у РИА Новости.
"Страхование жилья постепенно привлекает более молодую аудиторию. За девять месяцев 2026 года доля покупателей ипотечного страхования младше 30 лет выросла с 9% до 11,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в материалах.
Среди клиентов в возрасте от 30 до 40 лет показатель также увеличился - с 45% до 49%.
Согласно статистике, на покупателей младше 40 лет пришлось 61% оформленных полисов против 54% годом ранее.
При этом доля молодой аудитории стала увеличиваться не только в обязательном ипотечном страховании недвижимости, но и в сегменте добровольной защиты имущества.
"Доля покупателей до 40 лет в сегменте добровольного страхования за год также выросла с 41% до 44%, а средний возраст сократился с 43,3 до 42,6 года", - уточнили в материалах.
При этом молодые клиенты значительно чаще оформляют страховку онлайн.
"В 2026 году среди клиентов "Росгосстраха" в возрасте до 30 лет онлайн оформляется около 12% всех страховок жилья. Это в пять раз больше, чем среди клиентов в возрасте 46–60 лет (2%), и более чем в 34 раза больше, чем среди страхователей старше 60 лет (0,4%)", - заключается там.
 
БизнесНедвижимостьРосгосстрах
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала