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Продажи флешек и жестких дисков в России выросли на треть - 30.10.2026, ПРАЙМ
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Продажи флешек и жестких дисков в России выросли на треть
Продажи флешек и жестких дисков в России выросли на треть - 30.10.2026, ПРАЙМ
Продажи флешек и жестких дисков в России выросли на треть
Продажи жестких дисков, карт и накопителей памяти в России за первые две недели октября выросли на треть в денежном выражении по сравнению с аналогичным... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T08:56+0300
2026-10-30T09:36+0300
м.видео
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Продажи жестких дисков, карт и накопителей памяти в России за первые две недели октября выросли на треть в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в компании "М.Видео" со ссылкой на данные аналитической компании ICMR. "М.Видео" проанализировала продажи накопителей HDD и SSD, USB-флешек и карт памяти по данным аналитической компании ICMR... В 41–42-ю недели 2026 года совокупный денежный объем продаж трех категорий составил 2,73 миллиарда рублей, увеличившись на 32,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении. При этом количество проданных устройств сократилось на 37%, до 600 тысяч. Средняя цена таким образом выросла с 2,1 тысячи до 4,5 тысяч рублей. Наиболее заметную динамику роста показали HDD- и SSD-накопители. Денежный объем их продаж увеличился на 42%, до 2,27 миллиарда рублей. Количество проданных устройств при этом составило 192 тысячи, что на 31% меньше, чем годом ранее. Средняя цена накопителя выросла с 5,8 тысячи до 11,8 тысячи рублей. Продажи карт памяти в денежном выражении выросли на 36%, до 327 миллиона рублей. В натуральном выражении показатель снизился на 16%, до 250 тысяч устройств. Средняя цена выросла до 1,3 тысячи рублей с 815 рублей годом ранее. В категории USB-флешек объем продаж сократился как в денежном, так и в количественном выражении - на 40% и 59% соответственно. За две недели октября было продано 158 тысяч устройств на сумму 127 миллионов рублей. Средняя цена выросла с 550 до 803 рублей. По итогам первых трех кварталов года денежный объем продаж трех категорий устройств увеличился на 13% в годовом выражении, тогда как количество проданных устройств снизилось на 9%. Средняя цена выросла почти на четверть. "В ближайшее время ожидаем сохранения спроса на накопители для резервного копирования, хранения больших объемов данных и обновления компьютеров. Однако говорить об устойчивом ускорении продаж именно вследствие сбоев облачных платформ пока преждевременно", - заключили в компании.
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192
40
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08:56 30.10.2026 (обновлено: 09:36 30.10.2026)
 
Продажи флешек и жестких дисков в России выросли на треть

"М.Видео": продажи флешек и жестких дисков в России выросли на треть в октябре

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Продажи жестких дисков, карт и накопителей памяти в России за первые две недели октября выросли на треть в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в компании "М.Видео" со ссылкой на данные аналитической компании ICMR.
"М.Видео" проанализировала продажи накопителей HDD и SSD, USB-флешек и карт памяти по данным аналитической компании ICMR... В 41–42-ю недели 2026 года совокупный денежный объем продаж трех категорий составил 2,73 миллиарда рублей, увеличившись на 32,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении.
При этом количество проданных устройств сократилось на 37%, до 600 тысяч. Средняя цена таким образом выросла с 2,1 тысячи до 4,5 тысяч рублей.
Наиболее заметную динамику роста показали HDD- и SSD-накопители. Денежный объем их продаж увеличился на 42%, до 2,27 миллиарда рублей. Количество проданных устройств при этом составило 192 тысячи, что на 31% меньше, чем годом ранее. Средняя цена накопителя выросла с 5,8 тысячи до 11,8 тысячи рублей.
Продажи карт памяти в денежном выражении выросли на 36%, до 327 миллиона рублей. В натуральном выражении показатель снизился на 16%, до 250 тысяч устройств. Средняя цена выросла до 1,3 тысячи рублей с 815 рублей годом ранее.
В категории USB-флешек объем продаж сократился как в денежном, так и в количественном выражении - на 40% и 59% соответственно. За две недели октября было продано 158 тысяч устройств на сумму 127 миллионов рублей. Средняя цена выросла с 550 до 803 рублей.
По итогам первых трех кварталов года денежный объем продаж трех категорий устройств увеличился на 13% в годовом выражении, тогда как количество проданных устройств снизилось на 9%. Средняя цена выросла почти на четверть.
"В ближайшее время ожидаем сохранения спроса на накопители для резервного копирования, хранения больших объемов данных и обновления компьютеров. Однако говорить об устойчивом ускорении продаж именно вследствие сбоев облачных платформ пока преждевременно", - заключили в компании.
 
М.Видео
 
 
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