https://1prime.ru/20261030/rossija-874794897.html

Продажи флешек и жестких дисков в России выросли на треть

Продажи флешек и жестких дисков в России выросли на треть - 30.10.2026, ПРАЙМ

Продажи флешек и жестких дисков в России выросли на треть

Продажи жестких дисков, карт и накопителей памяти в России за первые две недели октября выросли на треть в денежном выражении по сравнению с аналогичным... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T08:56+0300

2026-10-30T08:56+0300

2026-10-30T09:36+0300

м.видео

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874794897.jpg?1793342162

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Продажи жестких дисков, карт и накопителей памяти в России за первые две недели октября выросли на треть в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в компании "М.Видео" со ссылкой на данные аналитической компании ICMR. "М.Видео" проанализировала продажи накопителей HDD и SSD, USB-флешек и карт памяти по данным аналитической компании ICMR... В 41–42-ю недели 2026 года совокупный денежный объем продаж трех категорий составил 2,73 миллиарда рублей, увеличившись на 32,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении. При этом количество проданных устройств сократилось на 37%, до 600 тысяч. Средняя цена таким образом выросла с 2,1 тысячи до 4,5 тысяч рублей. Наиболее заметную динамику роста показали HDD- и SSD-накопители. Денежный объем их продаж увеличился на 42%, до 2,27 миллиарда рублей. Количество проданных устройств при этом составило 192 тысячи, что на 31% меньше, чем годом ранее. Средняя цена накопителя выросла с 5,8 тысячи до 11,8 тысячи рублей. Продажи карт памяти в денежном выражении выросли на 36%, до 327 миллиона рублей. В натуральном выражении показатель снизился на 16%, до 250 тысяч устройств. Средняя цена выросла до 1,3 тысячи рублей с 815 рублей годом ранее. В категории USB-флешек объем продаж сократился как в денежном, так и в количественном выражении - на 40% и 59% соответственно. За две недели октября было продано 158 тысяч устройств на сумму 127 миллионов рублей. Средняя цена выросла с 550 до 803 рублей. По итогам первых трех кварталов года денежный объем продаж трех категорий устройств увеличился на 13% в годовом выражении, тогда как количество проданных устройств снизилось на 9%. Средняя цена выросла почти на четверть. "В ближайшее время ожидаем сохранения спроса на накопители для резервного копирования, хранения больших объемов данных и обновления компьютеров. Однако говорить об устойчивом ускорении продаж именно вследствие сбоев облачных платформ пока преждевременно", - заключили в компании.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

м.видео