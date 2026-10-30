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Количество длительных командировок по России увеличилось в 2026 году

Количество длительных командировок по России увеличилось в 2026 году - 30.10.2026, ПРАЙМ

Количество длительных командировок по России увеличилось в 2026 году

Количество командировок российского бизнеса длиной от четырех ночей с января по октябрь 2026 года увеличилось на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T09:17+0300

2026-10-30T09:17+0300

2026-10-30T09:20+0300

бизнес

россия

череповец

улан-удэ

норильск

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Количество командировок российского бизнеса длиной от четырех ночей с января по октябрь 2026 года увеличилось на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали РИА Новости в онлайн-сервисе бронирования деловых поездок "Островок Командировки". "Количество бронирований размещения деловыми туристами по России со средней продолжительностью пребывания более четырех ночей с января по октябрь 2026 увеличилось на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - выяснили в сервисе. По их данным, наиболее продолжительные командировки в 2026 году зафиксированы в Нефтеюганске и Находке, куда в среднем деловые туристы отправлялись на 14 и 12 ночей соответственно. "В Новокуйбышевске средняя продолжительность поездки составила 10 ночей, а в Улан-Удэ, Норильске и Череповце - девять ночей", - добавили там. При этом среди крупных российских городов наибольшая доля длительных командировок отмечается во Владивостоке - сюда сотрудники отправлялись в среднем на 7 ночей, в Симферополе - на 9 и Новосибирске - более недели. "Аналогичная тенденция отмечена в Хабаровске, Череповце и Екатеринбурге, где почти четверть деловых поездок (25%) продолжались свыше семи ночей", - заметили аналитики. В свою очередь поездки за границу в среднем длиннее, чем по стране - 4 ночи. Так, дольше всего сотрудники российских компаний остаются во Вьетнаме и Южной Корее - на 5 ночей. При этом Китай, который лидирует по числу зарубежных командировок, выбирают преимущественно для более коротких поездок - в среднем на три ночи.

череповец

улан-удэ

норильск

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бизнес, россия, череповец, улан-удэ, норильск