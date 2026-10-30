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В РЖД заявили о росте железнодорожных перевозок между Россией и Китаем

В РЖД заявили о росте железнодорожных перевозок между Россией и Китаем - 30.10.2026, ПРАЙМ

В РЖД заявили о росте железнодорожных перевозок между Россией и Китаем

Железнодорожное движение между Россией и Китаем интенсифицируется, по итогам трех кварталов года грузоперевозки увеличились на 5%, а количество пассажиров - на... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T11:01+0300

2026-10-30T11:01+0300

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олег белозеров

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Железнодорожное движение между Россией и Китаем интенсифицируется, по итогам трех кварталов года грузоперевозки увеличились на 5%, а количество пассажиров - на 37%, сообщают РЖД со ссылкой на главу компании Олега Белозерова. Встреча главы РЖД Олега Белозерова и руководителя Китайских железных дорог Го Чжусюэ состоялась в Пекине. "Показатели за январь–сентябрь текущего года также демонстрируют положительную динамику: за этот период перевезено более 146 миллионов тонн грузов, что почти на 5% выше показателя аналогичного периода прошлого года", - сообщил Белозеров. Уточняется, что рекордные объемы перевозок между странами достигаются ежегодно, и принимаются в расчет маршруты через пограничные переходы, транзит через Монголию и Казахстан, а также морские порты. "Глава РЖД отметил, что показатели улучшаются и в пассажирском сообщении – за девять месяцев 2026 года в путешествие на поезде между Россией и Китаем отправились почти 39 тысяч пассажиров (плюс 37,2% к аналогичному периоду прошлого года)", - добавили в РЖД. Глава РЖД также предложил китайским коллегам продолжить организацию туристских поездов. Например, с июля по маршруту Суйфэньхэ – Владивосток курсирует международный туристский поезд, который пользуется устойчивым спросом.

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бизнес, россия, китай, пекин, монголия, олег белозеров, ржд