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В России разработали систему наклонного бурения для добычи нефти

В России разработали систему наклонного бурения для добычи нефти - 30.10.2026, ПРАЙМ

В России разработали систему наклонного бурения для добычи нефти

Институт физики прочности и материаловедения Сибирского отделения РАН (Томск) и новосибирский завод "Луч" разработали первую в России роторную управляемую... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T11:04+0300

2026-10-30T11:04+0300

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НОВОСИБИРСК, 30 окт – ПРАЙМ. Институт физики прочности и материаловедения Сибирского отделения РАН (Томск) и новосибирский завод "Луч" разработали первую в России роторную управляемую систему наклонного и горизонтального бурения для нефтедобычи, ей уже заинтересовались арабские страны, сообщила замдиректора научного института Светлана Буякова. Она пояснила, что вопрос в разработке такой системы встал очень остро после ухода с российского рынка гигантов, таких как нефтесервисные компании Schlumberger, Halliburton и другие. По ее словам, в связи с этим оказался закрыт доступ к современным новым технологиям добычи углеводородов из малонасыщенных пластов, когда требуется наклонное и горизонтальное бурение. "Установка роторной управляемой системы на сегодняшний день прошла испытания на полигоне "Сургутнефтегаз". Я думаю, что в ближайшее время уже принесет хороший весомый доход. Более того, установкой заинтересовались, опять же, в русле сегодняшних событий, арабские страны для того, чтобы иметь эту разработку", - сказала Буякова на форуме "Золотая долина" в новосибирском Академгородке. По ее данным, в России до последнего времени в сегменте оборудования для вскрытия сложных пластов и бурения скважин с большим отклонением от вертикали существовала 100-процентная импортозависимость. В настоящее же время производство российских систем запущено на предприятии "Луч" в Новосибирске.

томск

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промышленность, томск, новосибирск, ран, schlumberger, halliburton