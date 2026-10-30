https://1prime.ru/20261030/rossija-874806243.html

Минприроды рассказало, как Россия помогает странам Африки

Минприроды рассказало, как Россия помогает странам Африки - 30.10.2026, ПРАЙМ

Минприроды рассказало, как Россия помогает странам Африки

Россия помогает африканским странам разрабатывать перспективные планы развития на месторождениях полезных ископаемых, заявил журналистам глава Минприроды РФ... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T11:44+0300

2026-10-30T11:44+0300

2026-10-30T11:50+0300

россия

промышленность

судан

африка

александр козлов

минприроды

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Россия помогает африканским странам разрабатывать перспективные планы развития на месторождениях полезных ископаемых, заявил журналистам глава Минприроды РФ Александр Козлов. "Мы делаем картографию, изучаем формы пород и можем составить перспективные планы развития будущих месторождений этих стран. На примере Судана - мы несколько лет работали, с 2021 года, и в одном из районов этой страны мы можем прогнозировать будущие запасы золота, серебра, меди, платины. Это будущее экономик этих стран", - сказал он. "И также мы представляем интерес у других африканских стран", - уточнил чиновник. Козлов напомнил, что Россия обладает большой геологической школой, которая пользуется репутацией и доверием. Он подчеркнул, что от того, насколько геологи дадут точные прогнозы, зависит реализация последующих планов развития стран Африки.

судан

африка

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россия, промышленность, судан, африка, александр козлов, минприроды