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Минприроды рассказало, как Россия помогает странам Африки - 30.10.2026, ПРАЙМ
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Минприроды рассказало, как Россия помогает странам Африки
Минприроды рассказало, как Россия помогает странам Африки - 30.10.2026, ПРАЙМ
Минприроды рассказало, как Россия помогает странам Африки
Россия помогает африканским странам разрабатывать перспективные планы развития на месторождениях полезных ископаемых, заявил журналистам глава Минприроды РФ... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T11:44+0300
2026-10-30T11:50+0300
россия
промышленность
судан
африка
александр козлов
минприроды
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Россия помогает африканским странам разрабатывать перспективные планы развития на месторождениях полезных ископаемых, заявил журналистам глава Минприроды РФ Александр Козлов. "Мы делаем картографию, изучаем формы пород и можем составить перспективные планы развития будущих месторождений этих стран. На примере Судана - мы несколько лет работали, с 2021 года, и в одном из районов этой страны мы можем прогнозировать будущие запасы золота, серебра, меди, платины. Это будущее экономик этих стран", - сказал он. "И также мы представляем интерес у других африканских стран", - уточнил чиновник. Козлов напомнил, что Россия обладает большой геологической школой, которая пользуется репутацией и доверием. Он подчеркнул, что от того, насколько геологи дадут точные прогнозы, зависит реализация последующих планов развития стран Африки.
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россия, промышленность, судан, африка, александр козлов, минприроды
РОССИЯ, Промышленность, СУДАН, АФРИКА, Александр Козлов, Минприроды
11:44 30.10.2026 (обновлено: 11:50 30.10.2026)
 
Минприроды рассказало, как Россия помогает странам Африки

Козлов: Россия помогает странам Африки составлять планы разработки месторождений

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Россия помогает африканским странам разрабатывать перспективные планы развития на месторождениях полезных ископаемых, заявил журналистам глава Минприроды РФ Александр Козлов.
"Мы делаем картографию, изучаем формы пород и можем составить перспективные планы развития будущих месторождений этих стран. На примере Судана - мы несколько лет работали, с 2021 года, и в одном из районов этой страны мы можем прогнозировать будущие запасы золота, серебра, меди, платины. Это будущее экономик этих стран", - сказал он.
"И также мы представляем интерес у других африканских стран", - уточнил чиновник.
Козлов напомнил, что Россия обладает большой геологической школой, которая пользуется репутацией и доверием. Он подчеркнул, что от того, насколько геологи дадут точные прогнозы, зависит реализация последующих планов развития стран Африки.
 
РОССИЯПромышленностьСУДАНАФРИКААлександр КозловМинприроды
 
 
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