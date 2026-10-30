https://1prime.ru/20261030/rossija-874815315.html
Россия может инвестировать в добычу меди, золота и других металлов в Судане
Россия может инвестировать в добычу меди, золота и других металлов в Судане - 30.10.2026, ПРАЙМ
Россия может инвестировать в добычу меди, золота и других металлов в Судане
Россия может инвестировать в добычу меди, золота и других металлов в Судане, заявил председатель Суверенного Совета Республики Судан Абдель Фаттах аль-Бурхан. | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T13:40+0300
2026-10-30T13:40+0300
2026-10-30T13:40+0300
промышленность
россия
судан
москва
владимир путин
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874815315.jpg?1793356827
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Россия может инвестировать в добычу меди, золота и других металлов в Судане, заявил председатель Суверенного Совета Республики Судан Абдель Фаттах аль-Бурхан.
Он подчеркнул, что у стран есть большой потенциал и возможности сотрудничества в сфере полезных ископаемых, в Судане уже есть подготовленные к разработке участки. И никакие другие государства не диктуют Судану, как развивать эту сферу. По его словам, Судан полностью контролирует этот вопрос и готов сотрудничать с Москвой.
"У нас прямо сейчас есть участки, которые мы можем передать России для инвестирования. Это медь, золото, другие металлы, и мы совершенно искренне говорим, что готовы вместе идти по реализации этих проектов", - сказал он в ходе своей встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Путин в пятницу провел встречу с с председателем Суверенного Совета Республики Судан Абдель Фаттахом аль-Бурханом, который принял участие в третьем саммите Россия-Африка.
судан
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
промышленность, россия, судан, москва, владимир путин
Промышленность, РОССИЯ, СУДАН, МОСКВА, Владимир Путин
Россия может инвестировать в добычу меди, золота и других металлов в Судане
Россия может инвестировать в добычу меди, золота и других металлов в Судане
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Россия может инвестировать в добычу меди, золота и других металлов в Судане, заявил председатель Суверенного Совета Республики Судан Абдель Фаттах аль-Бурхан.
Он подчеркнул, что у стран есть большой потенциал и возможности сотрудничества в сфере полезных ископаемых, в Судане уже есть подготовленные к разработке участки. И никакие другие государства не диктуют Судану, как развивать эту сферу. По его словам, Судан полностью контролирует этот вопрос и готов сотрудничать с Москвой.
"У нас прямо сейчас есть участки, которые мы можем передать России для инвестирования. Это медь, золото, другие металлы, и мы совершенно искренне говорим, что готовы вместе идти по реализации этих проектов", - сказал он в ходе своей встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Путин в пятницу провел встречу с с председателем Суверенного Совета Республики Судан Абдель Фаттахом аль-Бурханом, который принял участие в третьем саммите Россия-Африка.