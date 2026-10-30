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Россия может инвестировать в добычу меди, золота и других металлов в Судане

Россия может инвестировать в добычу меди, золота и других металлов в Судане - 30.10.2026, ПРАЙМ

Россия может инвестировать в добычу меди, золота и других металлов в Судане

Россия может инвестировать в добычу меди, золота и других металлов в Судане, заявил председатель Суверенного Совета Республики Судан Абдель Фаттах аль-Бурхан. | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T13:40+0300

2026-10-30T13:40+0300

2026-10-30T13:40+0300

промышленность

россия

судан

москва

владимир путин

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Россия может инвестировать в добычу меди, золота и других металлов в Судане, заявил председатель Суверенного Совета Республики Судан Абдель Фаттах аль-Бурхан. Он подчеркнул, что у стран есть большой потенциал и возможности сотрудничества в сфере полезных ископаемых, в Судане уже есть подготовленные к разработке участки. И никакие другие государства не диктуют Судану, как развивать эту сферу. По его словам, Судан полностью контролирует этот вопрос и готов сотрудничать с Москвой. "У нас прямо сейчас есть участки, которые мы можем передать России для инвестирования. Это медь, золото, другие металлы, и мы совершенно искренне говорим, что готовы вместе идти по реализации этих проектов", - сказал он в ходе своей встречи с президентом России Владимиром Путиным. Путин в пятницу провел встречу с с председателем Суверенного Совета Республики Судан Абдель Фаттахом аль-Бурханом, который принял участие в третьем саммите Россия-Африка.

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промышленность, россия, судан, москва, владимир путин