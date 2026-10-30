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Репик: Россия и Таиланд могли бы активнее развивать совместное производство - 30.10.2026, ПРАЙМ
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Репик: Россия и Таиланд могли бы активнее развивать совместное производство
Репик: Россия и Таиланд могли бы активнее развивать совместное производство - 30.10.2026, ПРАЙМ
Репик: Россия и Таиланд могли бы активнее развивать совместное производство
Россия и Таиланд могли бы активнее развивать совместное производство, запуск совместных проектов, а также вместе выходить на рынки других стран, считает глава... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T16:43+0300
2026-10-30T16:44+0300
россия
бизнес
таиланд
бангкок
москва
росконгресс
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БАНГКОК, 30 окт - ПРАЙМ. Россия и Таиланд могли бы активнее развивать совместное производство, запуск совместных проектов, а также вместе выходить на рынки других стран, считает глава "Деловой России" Алексей Репик. "Россия, конечно, сильно изменила свою экономику за последние пять лет. Мы наработали большой набор дополнительных новых собственных компетенций, получили возможности самостоятельно определять свое будущее, в том числе технологическое. Но суверенитет не требует закрытости. Он требует, по сути, способности самим выбирать, с кем и на каких условиях развиваться. С Таиландом у нас есть 130-летняя история доверия", - сказал он на пленарной сессии Второго Российско-Таиландского инвестиционного форума. Для совместной работы, по словам Репика, уже есть и идеи, и люди, готовые реализовывать совместные проекты. "И мы на следующем форуме должны сказать: этот продукт мы создали вместе, это производство запустили вместе, эту гостиницу придумали и построили вместе, на этот рынок мы вышли вместе. Причем это касается не только рынков Таиланда и России. Это касается выхода наших совместных проектов на рынки третьих стран", - отметил глава "Деловой России". Второй Российско-Таиландский инвестиционный форум открылся в четверг в Бангкоке. В этом году он продлится с 29 по 31 октября. Мероприятия форума проходят на нескольких площадках, но главная из них - гостиница Sheraton на берегу реки Чаопрайя в центральной части города. Форум проводит Российско-Таиландский Деловой совет при поддержке посольства России в Таиланде, Торгово-промышленной палаты РФ, правительства Москвы и фонда "Росконгресс".
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россия, бизнес, таиланд, бангкок, москва, росконгресс
РОССИЯ, Бизнес, ТАИЛАНД, БАНГКОК, МОСКВА, Росконгресс
16:43 30.10.2026 (обновлено: 16:44 30.10.2026)
 
Репик: Россия и Таиланд могли бы активнее развивать совместное производство

Репик: Россия и Таиланд могли бы активнее развивать совместное производство и проекты

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БАНГКОК, 30 окт - ПРАЙМ. Россия и Таиланд могли бы активнее развивать совместное производство, запуск совместных проектов, а также вместе выходить на рынки других стран, считает глава "Деловой России" Алексей Репик.
"Россия, конечно, сильно изменила свою экономику за последние пять лет. Мы наработали большой набор дополнительных новых собственных компетенций, получили возможности самостоятельно определять свое будущее, в том числе технологическое. Но суверенитет не требует закрытости. Он требует, по сути, способности самим выбирать, с кем и на каких условиях развиваться. С Таиландом у нас есть 130-летняя история доверия", - сказал он на пленарной сессии Второго Российско-Таиландского инвестиционного форума.
Для совместной работы, по словам Репика, уже есть и идеи, и люди, готовые реализовывать совместные проекты.
"И мы на следующем форуме должны сказать: этот продукт мы создали вместе, это производство запустили вместе, эту гостиницу придумали и построили вместе, на этот рынок мы вышли вместе. Причем это касается не только рынков Таиланда и России. Это касается выхода наших совместных проектов на рынки третьих стран", - отметил глава "Деловой России".
Второй Российско-Таиландский инвестиционный форум открылся в четверг в Бангкоке. В этом году он продлится с 29 по 31 октября. Мероприятия форума проходят на нескольких площадках, но главная из них - гостиница Sheraton на берегу реки Чаопрайя в центральной части города.
Форум проводит Российско-Таиландский Деловой совет при поддержке посольства России в Таиланде, Торгово-промышленной палаты РФ, правительства Москвы и фонда "Росконгресс".
 
РОССИЯБизнесТАИЛАНДБАНГКОКМОСКВАРосконгресс
 
 
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