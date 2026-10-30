https://1prime.ru/20261030/rossija-874834642.html

Застройщиков обяжут проектировать инфраструктуру для трех провайдеров

Застройщиков обяжут проектировать инфраструктуру для трех провайдеров - 30.10.2026, ПРАЙМ

Застройщиков обяжут проектировать инфраструктуру для трех провайдеров

Застройщиков в России предлагают обязать проектировать в многоквартирных домах инфраструктуру не менее чем для трех интернет-провайдеров, соответствующий... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T19:48+0300

2026-10-30T19:48+0300

2026-10-30T20:23+0300

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Застройщиков в России предлагают обязать проектировать в многоквартирных домах инфраструктуру не менее чем для трех интернет-провайдеров, соответствующий законопроект размещен для общественного обсуждения, сообщило Минцифры. Как отметили в министерстве, зачастую в новостройках доступ в интернет обеспечивает аффилированный с девелопером оператор, что, по мнению ведомства, ущемляет права жильцов, которые вынуждены переплачивать за телеком-услуги при отсутствии альтернатив. "В России при строительстве и реконструкции многоквартирных домов будет проектироваться и создаваться инженерная инфраструктура, рассчитанная на одновременное размещение сетей не менее трех операторов связи. Соответствующий законопроект размещен для общественного обсуждения", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что подзаконными актами правительства отдельно будут определены требования к объектам связи и необходимое число операторов в доме в зависимости от количества квартир в нем. В Минцифры рассчитывают, что законодательная инициатива позволит каждому новоселу выбрать наиболее подходящий тариф и качественный сервис, повысить уровень и доступность современных цифровых услуг в новостройках, стимулировать здоровую конкуренцию между операторами и синхронизировать развитие сетей связи с комплексным развитием территорий, коммунальной, социальной и транспортной инфраструктуры. Также особое внимание уделяется участию региональных органов власти и органов местного самоуправления: они смогут активнее включаться в строительство и развитие объектов связи на своих территориях. Это особенно важно в условиях ограниченности пространства внутри населенных пунктов, пригодного для прокладки коммуникаций, подчеркнули в ведомстве. "Принятие законопроекта станет важным шагом к тому, чтобы современные цифровые сервисы были доступны гражданам уже на этапе заселения в новый дом, а создание инфраструктуры связи шло в едином ритме с развитием городов и регионов", - подытожило Минцифры.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, технологии, бизнес, минцифры