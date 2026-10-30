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Россия и Мали подписали меморандум о сотрудничестве в сфере драгметаллов - 30.10.2026, ПРАЙМ
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Россия и Мали подписали меморандум о сотрудничестве в сфере драгметаллов
Россия и Мали подписали меморандум о сотрудничестве в сфере драгметаллов - 30.10.2026, ПРАЙМ
Россия и Мали подписали меморандум о сотрудничестве в сфере драгметаллов
Россия и Мали подписали меморандум об укреплении сотрудничества в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T20:13+0300
2026-10-30T20:13+0300
россия
мировая экономика
мали
минфин
минфин рф
федеральная пробирная палата
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Россия и Мали подписали меморандум об укреплении сотрудничества в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения в сфере драгметаллов и драгкамней, сообщает Минфин РФ. "В Минфине России состоялась церемония подписания Меморандума об укреплении сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Мали в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения в секторе драгоценных металлов и драгоценных камней", - говорится в материалах на сайте министерства. Документ подписали замруководителя Федеральной пробирной палаты Дмитрий Замышляев и технический советник министерства экономики и финансов Республики Мали Диакаридиа Дембеле, уточняет ведомство. "Меморандум предполагает обмен опытом применения законодательства и лучшими практиками в данной сфере, а также информацией о потенциальных рисках и угрозах", - отмечается в материалах. Кроме того, планируется рассмотреть возможность укрепления взаимодействия в вопросах проверки клиентов и установления их бенефициарных владельцев, а также проведения совместных конференций и семинаров. "Реализация договоренностей позволит укрепить профессиональные контакты между профильными ведомствами двух стран, будет способствовать повышению прозрачности операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями и совершенствованию механизмов контроля в этом секторе", - отмечает Минфин. В церемонии подписания также принял участие заместитель директора департамента государственного регулирования отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней Минфина России Кирилл Брызгалин. Он отметил, что подписание меморандума является принципиально важным шагом, а также подчеркнул, что меморандум выстроен в полном соответствии со стандартами ФАТФ.
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россия, мировая экономика, мали, минфин, минфин рф, федеральная пробирная палата
РОССИЯ, Мировая экономика, МАЛИ, Минфин, Минфин РФ, Федеральная пробирная палата
20:13 30.10.2026
 
Россия и Мали подписали меморандум о сотрудничестве в сфере драгметаллов

Россия и Мали подписали меморандум о сотрудничестве в сфере драгметаллов и драгкамней

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Россия и Мали подписали меморандум об укреплении сотрудничества в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения в сфере драгметаллов и драгкамней, сообщает Минфин РФ.
"В Минфине России состоялась церемония подписания Меморандума об укреплении сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Мали в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения в секторе драгоценных металлов и драгоценных камней", - говорится в материалах на сайте министерства.
Документ подписали замруководителя Федеральной пробирной палаты Дмитрий Замышляев и технический советник министерства экономики и финансов Республики Мали Диакаридиа Дембеле, уточняет ведомство.
"Меморандум предполагает обмен опытом применения законодательства и лучшими практиками в данной сфере, а также информацией о потенциальных рисках и угрозах", - отмечается в материалах.
Кроме того, планируется рассмотреть возможность укрепления взаимодействия в вопросах проверки клиентов и установления их бенефициарных владельцев, а также проведения совместных конференций и семинаров.
"Реализация договоренностей позволит укрепить профессиональные контакты между профильными ведомствами двух стран, будет способствовать повышению прозрачности операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями и совершенствованию механизмов контроля в этом секторе", - отмечает Минфин.
В церемонии подписания также принял участие заместитель директора департамента государственного регулирования отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней Минфина России Кирилл Брызгалин. Он отметил, что подписание меморандума является принципиально важным шагом, а также подчеркнул, что меморандум выстроен в полном соответствии со стандартами ФАТФ.
 
РОССИЯМировая экономикаМАЛИМинфинМинфин РФФедеральная пробирная палата
 
 
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