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Россия и Мали подписали меморандум о сотрудничестве в сфере драгметаллов

Россия и Мали подписали меморандум о сотрудничестве в сфере драгметаллов - 30.10.2026, ПРАЙМ

Россия и Мали подписали меморандум о сотрудничестве в сфере драгметаллов

Россия и Мали подписали меморандум об укреплении сотрудничества в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T20:13+0300

2026-10-30T20:13+0300

2026-10-30T20:13+0300

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Россия и Мали подписали меморандум об укреплении сотрудничества в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения в сфере драгметаллов и драгкамней, сообщает Минфин РФ. "В Минфине России состоялась церемония подписания Меморандума об укреплении сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Мали в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения в секторе драгоценных металлов и драгоценных камней", - говорится в материалах на сайте министерства. Документ подписали замруководителя Федеральной пробирной палаты Дмитрий Замышляев и технический советник министерства экономики и финансов Республики Мали Диакаридиа Дембеле, уточняет ведомство. "Меморандум предполагает обмен опытом применения законодательства и лучшими практиками в данной сфере, а также информацией о потенциальных рисках и угрозах", - отмечается в материалах. Кроме того, планируется рассмотреть возможность укрепления взаимодействия в вопросах проверки клиентов и установления их бенефициарных владельцев, а также проведения совместных конференций и семинаров. "Реализация договоренностей позволит укрепить профессиональные контакты между профильными ведомствами двух стран, будет способствовать повышению прозрачности операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями и совершенствованию механизмов контроля в этом секторе", - отмечает Минфин. В церемонии подписания также принял участие заместитель директора департамента государственного регулирования отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней Минфина России Кирилл Брызгалин. Он отметил, что подписание меморандума является принципиально важным шагом, а также подчеркнул, что меморандум выстроен в полном соответствии со стандартами ФАТФ.

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россия, мировая экономика, мали, минфин, минфин рф, федеральная пробирная палата