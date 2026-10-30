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Россия вложила в экономику Таиланда шесть миллиардов долларов

Россия вложила в экономику Таиланда шесть миллиардов долларов - 30.10.2026, ПРАЙМ

Россия вложила в экономику Таиланда шесть миллиардов долларов

Россияне вложили в экономику Таиланда 6 миллиардов долларов, сообщила в своем выступлении в Бангкоке на пленарном заседании второго Российско-Таиландского... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T21:25+0300

2026-10-30T21:25+0300

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БАНГКОК, 30 окт – ПРАЙМ. Россияне вложили в экономику Таиланда 6 миллиардов долларов, сообщила в своем выступлении в Бангкоке на пленарном заседании второго Российско-Таиландского инвестиционного форума вице-министр торговли королевства Кирида Пхаопхичит. Форум, организованный Таиландско-Российским деловым советом при поддержке посольства России в Таиланде, правительства Москвы, Торгово-промышленной палаты РФ и фонда "Росконгресс" проходит в столице Таиланда с 29 по 31 октября. "Что касается инвестиций, то российские вложения в экономику Таиланда достигают примерно 6 миллиардов долларов, в то время как тайские инвестиции в Россию составляют около 1 миллиарда долларов", - сказала вице-министр. Она отметила, что Россия является важным торговым партнером Таиланда, и об этом говорят не только цифры, но и тот факт, что в Москве работает представительство министерства торговли Таиланда. Россия и Таиланд также во многом выступают звеньями в цепочках поставок друг для друга. "В министерстве торговли Таиланда мы не ограничиваемся простой взаимной торговлей по принципу "вы покупаете наш товар, а мы — ваш". Мы делаем ставку на совместное созидание. Помимо взаимных инвестиций, и (обычной – ред.) торговли мы можем быть частью цепочек поставок друг друга, развиваясь вместе", - сказала она. Вице-министр привела пример: в сельском хозяйстве Россия поставляет в Таиланд удобрения, а Таиланд, в свою очередь, производит продукты питания и экспортирует их в Россию.

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россия, финансы, таиланд, москва, бангкок, росконгресс