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Россия и Таиланд могут подписать соглашение о защите капиталовложений

Россия и Таиланд могут подписать соглашение о защите капиталовложений - 30.10.2026, ПРАЙМ

Россия и Таиланд могут подписать соглашение о защите капиталовложений

Работа над обновленным Соглашением о поощрении и взаимной защите капиталовложений (инвестиций) между Россией и Таиландом может быть завершена в начале 2027... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T23:11+0300

2026-10-30T23:11+0300

2026-10-30T23:11+0300

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БАНГКОК, 30 окт – ПРАЙМ. Работа над обновленным Соглашением о поощрении и взаимной защите капиталовложений (инвестиций) между Россией и Таиландом может быть завершена в начале 2027 года, сказал в своем выступлении в Бангкоке на пленарном заседании Второго Российско-Таиландского инвестиционного форума заместитель министра экономического развития России Владимир Ильичев. Форум, организованный Таиландско-Российским Деловым советом при поддержке посольства России в Таиланде, правительства Москвы, Торгово-промышленной палаты РФ и фонда "Росконгресс" проходит в столице Таиланда с 29 по 31 октября. "Отдельно хочу остановиться на уже упомянутом сегодня соглашении по защите капиталовложений. На наш взгляд, это очень важная история, потому что и таиландские компании активно инвестируют в Российскую Федерацию", - сказал Ильичев. напомнив, что, по данным таиландского министерства торговли, российские инвестиции в Таиланде составляют 6 миллиардов долларов, а таиландские в России – один миллиард долларов. Он особо отметил инвестиции таиландской группы компаний CP Group в сфере агропромышленного бизнеса в России и постройку отеля класса "люкс" таиландской отельной группой Dusit Thani на российском черноморском побережье. "Мы очень надеемся, что в начале следующего года мы эту историю завершим", - сказал он. Первое, базовое межправительственное соглашение о взаимном поощрении и защите капиталовложений между двумя странами, было подписано в 2002 году. Минэкономразвития России и Российско-Таиландский Деловой совет активно участвуют в обновлении и согласовании новой версии двустороннего документа. "Подписание этого соглашения позволит компаниям обеих стран более защищенно себя чувствовать, представлять себя более активно на территории наших государств", - сказал Ильичев.

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