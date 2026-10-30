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Чистая прибыль "Русгидро" по РСБУ за девять месяцев выросла в 1,6 раза

Чистая прибыль "Русгидро" по РСБУ за девять месяцев выросла в 1,6 раза - 30.10.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль "Русгидро" по РСБУ за девять месяцев выросла в 1,6 раза

Чистая прибыль "Русгидро" по РСБУ в январе-сентябре 2026 года выросла в 1,6 раза, до 71,1 миллиарда рублей, EBITDA составила 158,1 миллиарда рублей, сообщила... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T09:26+0300

2026-10-30T09:26+0300

2026-10-30T09:31+0300

бизнес

русгидро

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Русгидро" по РСБУ в январе-сентябре 2026 года выросла в 1,6 раза, до 71,1 миллиарда рублей, EBITDA составила 158,1 миллиарда рублей, сообщила компания. "Показатель EBITDA ПАО "Русгидро" по российским стандартам бухгалтерской отчетности равен 158,1 миллиарда рублей. Чистая прибыль составила 71,1 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Согласно отчету компании, чистая прибыль увеличилась в 1,6 раза. Выручка без учета надбавки к цене на мощность в первой и второй ценовых зонах выросла на 20% в годовом выражении и достигла 224,1 миллиарда рублей. Положительная динамика обусловлена ростом объемов поставленной электроэнергии и мощности, в том числе за счет начала реализации мощности модернизированного турбоагрегата №2 Владивостокской ТЭЦ-2 с июня 2026 года, отмечается в сообщении. Себестоимость продаж за отчетный период выросла на 7% и составила 75,3 миллиарда рублей. Кредитный портфель "Русгидро" вырос на 19%, до 696,7 миллиарда рублей с начала года в связи с активной фазой реализации инвестиционных проектов в ДФО. Доля долгосрочных заимствований составила 73% от общего объема ссудной задолженности.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, русгидро