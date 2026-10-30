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Чистая прибыль "Русгидро" по РСБУ за девять месяцев выросла в 1,6 раза - 30.10.2026, ПРАЙМ
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Чистая прибыль "Русгидро" по РСБУ за девять месяцев выросла в 1,6 раза
Чистая прибыль "Русгидро" по РСБУ за девять месяцев выросла в 1,6 раза - 30.10.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль "Русгидро" по РСБУ за девять месяцев выросла в 1,6 раза
Чистая прибыль "Русгидро" по РСБУ в январе-сентябре 2026 года выросла в 1,6 раза, до 71,1 миллиарда рублей, EBITDA составила 158,1 миллиарда рублей, сообщила... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T09:26+0300
2026-10-30T09:31+0300
бизнес
русгидро
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Русгидро" по РСБУ в январе-сентябре 2026 года выросла в 1,6 раза, до 71,1 миллиарда рублей, EBITDA составила 158,1 миллиарда рублей, сообщила компания. "Показатель EBITDA ПАО "Русгидро" по российским стандартам бухгалтерской отчетности равен 158,1 миллиарда рублей. Чистая прибыль составила 71,1 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Согласно отчету компании, чистая прибыль увеличилась в 1,6 раза. Выручка без учета надбавки к цене на мощность в первой и второй ценовых зонах выросла на 20% в годовом выражении и достигла 224,1 миллиарда рублей. Положительная динамика обусловлена ростом объемов поставленной электроэнергии и мощности, в том числе за счет начала реализации мощности модернизированного турбоагрегата №2 Владивостокской ТЭЦ-2 с июня 2026 года, отмечается в сообщении. Себестоимость продаж за отчетный период выросла на 7% и составила 75,3 миллиарда рублей. Кредитный портфель "Русгидро" вырос на 19%, до 696,7 миллиарда рублей с начала года в связи с активной фазой реализации инвестиционных проектов в ДФО. Доля долгосрочных заимствований составила 73% от общего объема ссудной задолженности.
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бизнес, русгидро
Бизнес, Русгидро
09:26 30.10.2026 (обновлено: 09:31 30.10.2026)
 
Чистая прибыль "Русгидро" по РСБУ за девять месяцев выросла в 1,6 раза

Чистая прибыль "Русгидро" по РСБУ в январе-сентябре выросла в 1,6 раза

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Русгидро" по РСБУ в январе-сентябре 2026 года выросла в 1,6 раза, до 71,1 миллиарда рублей, EBITDA составила 158,1 миллиарда рублей, сообщила компания.
"Показатель EBITDA ПАО "Русгидро" по российским стандартам бухгалтерской отчетности равен 158,1 миллиарда рублей. Чистая прибыль составила 71,1 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Согласно отчету компании, чистая прибыль увеличилась в 1,6 раза.
Выручка без учета надбавки к цене на мощность в первой и второй ценовых зонах выросла на 20% в годовом выражении и достигла 224,1 миллиарда рублей. Положительная динамика обусловлена ростом объемов поставленной электроэнергии и мощности, в том числе за счет начала реализации мощности модернизированного турбоагрегата №2 Владивостокской ТЭЦ-2 с июня 2026 года, отмечается в сообщении.
Себестоимость продаж за отчетный период выросла на 7% и составила 75,3 миллиарда рублей.
Кредитный портфель "Русгидро" вырос на 19%, до 696,7 миллиарда рублей с начала года в связи с активной фазой реализации инвестиционных проектов в ДФО. Доля долгосрочных заимствований составила 73% от общего объема ссудной задолженности.
 
БизнесРусгидро
 
 
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