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Чистая прибыль "Полюса" по РСБУ в январе-сентябре снизилась на 14%

Чистая прибыль "Полюса" по РСБУ в январе-сентябре снизилась на 14% - 30.10.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль "Полюса" по РСБУ в январе-сентябре снизилась на 14%

Чистая прибыль "Полюса" по РСБУ в январе-сентябре снизилась на 14% в сравнении с аналогичным периодом годом ранее, до 109,946 миллиарда рублей, сообщила... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T11:47+0300

2026-10-30T11:47+0300

2026-10-30T11:50+0300

бизнес

промышленность

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Полюса" по РСБУ в январе-сентябре снизилась на 14% в сравнении с аналогичным периодом годом ранее, до 109,946 миллиарда рублей, сообщила компания. Выручка снизилась почти на 11%, до 121,64 миллиарда рублей. Себестоимость продаж составила 11,99 миллиарда рублей, что примерно в 2,3 раза выше, чем в прошлом году. Валовая прибыль сократилась на 16,5%, до 109,652 миллиарда рублей. Ранее "Полюс" эти показатели не раскрывал. Прибыль от продаж уменьшилась на 16,6%, до 109,293 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения составила 110,421 миллиарда рублей, что на 13,4% ниже, чем годом ранее. Долгосрочные обязательства "Полюса" по состоянию на 30 сентября текущего года выросли до 355,398 миллиарда рублей с 149,476 миллиарда рублей на конец прошлого года. Краткосрочные обязательства в свою очередь увеличились до 73,957 миллиарда рублей с 18,047 миллиарда. "Полюс" - крупнейшая золотодобывающая компания в России и одна из шести ведущих в мире. Доказанные и вероятные рудные запасы золота компании по итогам прошлого года выросли на 1,52%, до 106,8 миллиона унций.

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