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Рубио: мировой экономический порядок сталкивается с серьезными угрозами

Рубио: мировой экономический порядок сталкивается с серьезными угрозами - 30.10.2026, ПРАЙМ

Рубио: мировой экономический порядок сталкивается с серьезными угрозами

Мировой экономический порядок сталкивается с серьезными угрозами, требующими совместных действий стран G20, заявил госсекретарь США Марко Рубио. | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T17:59+0300

2026-10-30T17:59+0300

2026-10-30T17:59+0300

мировая экономика

сша

марко рубио

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АТЛАНТА, 30 окт - ПРАЙМ. Мировой экономический порядок сталкивается с серьезными угрозами, требующими совместных действий стран G20, заявил госсекретарь США Марко Рубио. "Мы сталкиваемся с рядом взаимосвязанных экономических и геополитических кризисов, многие из которых представляют серьезную угрозу", - сказал Рубио, открывая министерскую встречу "Группы двадцати". По его словам, G20 должна работать сообща, чтобы противостоять этим угрозам.

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мировая экономика, сша, марко рубио