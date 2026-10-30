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Рубио: мировой экономический порядок сталкивается с серьезными угрозами
Рубио: мировой экономический порядок сталкивается с серьезными угрозами - 30.10.2026, ПРАЙМ
Рубио: мировой экономический порядок сталкивается с серьезными угрозами
Мировой экономический порядок сталкивается с серьезными угрозами, требующими совместных действий стран G20, заявил госсекретарь США Марко Рубио. | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T17:59+0300
2026-10-30T17:59+0300
2026-10-30T17:59+0300
мировая экономика
сша
марко рубио
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АТЛАНТА, 30 окт - ПРАЙМ. Мировой экономический порядок сталкивается с серьезными угрозами, требующими совместных действий стран G20, заявил госсекретарь США Марко Рубио. "Мы сталкиваемся с рядом взаимосвязанных экономических и геополитических кризисов, многие из которых представляют серьезную угрозу", - сказал Рубио, открывая министерскую встречу "Группы двадцати". По его словам, G20 должна работать сообща, чтобы противостоять этим угрозам.
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мировая экономика, сша, марко рубио
Мировая экономика, США, Марко Рубио
Рубио: мировой экономический порядок сталкивается с серьезными угрозами
Рубио: мир сталкивается с серьезными угрозами, требующими совместных действий стран G20