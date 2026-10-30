https://1prime.ru/20261030/rubio-874831079.html
Рубио: США надеются на продуктивные переговоры на министерской встрече G20
Рубио: США надеются на продуктивные переговоры на министерской встрече G20 - 30.10.2026, ПРАЙМ
Рубио: США надеются на продуктивные переговоры на министерской встрече G20
Вашингтон рассчитывает на продуктивные переговоры на министерской встрече G20 в Атланте, заявил госсекретарь США Марко Рубио. | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T18:28+0300
2026-10-30T18:28+0300
2026-10-30T18:28+0300
мировая экономика
россия
вашингтон
сша
марко рубио
сергей лавров
мид рф
https://img.cdn1prime.ru/img/07e9/07/12/859691595_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_565baeb4300a2ef80a0b635902ebf268.jpg
АТЛАНТА, 30 окт - ПРАЙМ. Вашингтон рассчитывает на продуктивные переговоры на министерской встрече G20 в Атланте, заявил госсекретарь США Марко Рубио. "Спасибо всем вам за то, что вы здесь. Я хочу поприветствовать всех вас в городе Атланта, штат Джорджия. И я надеюсь, что сегодняшняя встреча будет продуктивной, поскольку мы переживаем критический момент", - сказал госсекретарь. В Атланте 30-31 октября проходит совещание глав внешнеполитических ведомств стран "Группы двадцати" под американским председательством. Глава МИД РФ Сергей Лавров возглавит российскую делегацию.
вашингтон
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://img.cdn1prime.ru/img/07e9/07/12/859691595_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_70830da935ff9c07b93d67f3c60ec196.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, россия, вашингтон, сша, марко рубио, сергей лавров, мид рф
Мировая экономика, РОССИЯ, ВАШИНГТОН, США, Марко Рубио, Сергей Лавров, МИД РФ
Рубио: США надеются на продуктивные переговоры на министерской встрече G20
Рубио: США надеются на продуктивные переговоры на саммите G20 в Атланте
АТЛАНТА, 30 окт - ПРАЙМ. Вашингтон рассчитывает на продуктивные переговоры на министерской встрече G20 в Атланте, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Спасибо всем вам за то, что вы здесь. Я хочу поприветствовать всех вас в городе Атланта, штат Джорджия. И я надеюсь, что сегодняшняя встреча будет продуктивной, поскольку мы переживаем критический момент", - сказал госсекретарь.
В Атланте 30-31 октября проходит совещание глав внешнеполитических ведомств стран "Группы двадцати" под американским председательством. Глава МИД РФ Сергей Лавров возглавит российскую делегацию.