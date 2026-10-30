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Рубио: США надеются на продуктивные переговоры на министерской встрече G20

Рубио: США надеются на продуктивные переговоры на министерской встрече G20 - 30.10.2026, ПРАЙМ

Рубио: США надеются на продуктивные переговоры на министерской встрече G20

Вашингтон рассчитывает на продуктивные переговоры на министерской встрече G20 в Атланте, заявил госсекретарь США Марко Рубио. | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T18:28+0300

2026-10-30T18:28+0300

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АТЛАНТА, 30 окт - ПРАЙМ. Вашингтон рассчитывает на продуктивные переговоры на министерской встрече G20 в Атланте, заявил госсекретарь США Марко Рубио. "Спасибо всем вам за то, что вы здесь. Я хочу поприветствовать всех вас в городе Атланта, штат Джорджия. И я надеюсь, что сегодняшняя встреча будет продуктивной, поскольку мы переживаем критический момент", - сказал госсекретарь. В Атланте 30-31 октября проходит совещание глав внешнеполитических ведомств стран "Группы двадцати" под американским председательством. Глава МИД РФ Сергей Лавров возглавит российскую делегацию.

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мировая экономика, россия, вашингтон, сша, марко рубио, сергей лавров, мид рф