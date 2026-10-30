Рубль останется крепким: что ждет российскую валюту в ноябре

МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. В базовом сценарии (при неизменном украинском и ближневосточном конфликтах) мы ожидаем, что рубль в ноябре останется крепким и продолжит торговаться в устоявшихся диапазонах 78-83 за доллар, 11,6-12,4 за юань, 88-94 за евро.Основными факторами влияния на курс рубля являются динамика экспорта-импорта (цены на нефть и другое сырье) и динамика потоков капитала (зависит от геополитики, от ключевой ставки).В пользу рубля выступают:По нашим оценкам, налоговая цена российской нефти Юралс в октябре складывается около 103 долларов за баррель после 92 в сентябре и 67 в августе.Это создает предпосылки для увеличения экспортной валютной выручки (возрастает предложение валюты).Мы оцениваем лаг между текущими ценами на нефть и влиянием на курс рубля (поступлением валютной выручки на внутренний рынок) примерно в полтора месяца.Напомним, что бюджетное правило на две трети компенсирует влияние изменений цены на нефть на курс рубля. При высоких нефтяных ценах излишки валюты Минфин покупает в ФНБ.В базовом сценарии мы полагаем, что спотовая цена на нефть Brent в ноябре будет торговаться в широком диапазоне 110-140 долларов за баррель, цена российской нефти Юралс – 86-116 долларов за баррель.В случае дальнейшего обострения на Ближнем Востоке и росте Юралс выше 115 долларов за баррель рубль может перейти в диапазон 72-77 за доллар, 10,8-11,5 за юань, 81-87 за евро.Банк России по итогам прошедшего октябрьского заседания сохранил ключевую ставку 14% с умеренно жесткой риторикой.На следующем заседании 18 декабря мы также ожидаем сохранения ключевой ставки 14%.У рынка появились надежды на улучшение отношений России и США, заключение новых сделок и частичное снятие санкций.Также в ноябре ожидается возобновление трехсторонних переговоров РФ-США-Украина по поиску вариантов урегулирования украинского конфликта.В случае прогресса на двусторонних переговорах Россия-США или на переговорах по украинскому конфликту рубль может получить дополнительный импульс к укреплению.Сдерживают укрепление рубля:До 6 ноября Минфин покупает валюту в объеме 12,1 миллиарда рублей. Мы ожидаем, что с 7 ноября объем покупок возрастет до 17-19 миллиардов рублей в день. Это будет отражать увеличение экспортной выручки из-за возросших нефтяных цен.Автор: Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка
МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. В базовом сценарии (при неизменном украинском и ближневосточном конфликтах) мы ожидаем, что рубль в ноябре останется крепким и продолжит торговаться в устоявшихся диапазонах 78-83 за доллар, 11,6-12,4 за юань, 88-94 за евро.
Основными факторами влияния на курс рубля являются динамика экспорта-импорта (цены на нефть и другое сырье) и динамика потоков капитала (зависит от геополитики, от ключевой ставки).
В пользу рубля выступают:
Возросшие цены на нефть и другое сырье из-за обострения на Ближнем Востоке.
По нашим оценкам, налоговая цена российской нефти Юралс в октябре складывается около 103 долларов за баррель после 92 в сентябре и 67 в августе.
Это создает предпосылки для увеличения экспортной валютной выручки (возрастает предложение валюты).
Мы оцениваем лаг между текущими ценами на нефть и влиянием на курс рубля (поступлением валютной выручки на внутренний рынок) примерно в полтора месяца.
Напомним, что бюджетное правило на две трети компенсирует влияние изменений цены на нефть на курс рубля. При высоких нефтяных ценах излишки валюты Минфин покупает в ФНБ.
В базовом сценарии мы полагаем, что спотовая цена на нефть Brent в ноябре будет торговаться в широком диапазоне 110-140 долларов за баррель, цена российской нефти Юралс – 86-116 долларов за баррель.
В случае дальнейшего обострения на Ближнем Востоке и росте Юралс выше 115 долларов за баррель рубль может перейти в диапазон 72-77 за доллар, 10,8-11,5 за юань, 81-87 за евро.
Высокая ключевая ставка 14%, которая повышает привлекательность сбережений в рублях и сдерживает спрос на импорт.
Банк России по итогам прошедшего октябрьского заседания сохранил ключевую ставку 14% с умеренно жесткой риторикой.
На следующем заседании 18 декабря мы также ожидаем сохранения ключевой ставки 14%.
Дизельная сделка между Россией и США повышает возможности экспорта и улучшает настроение участников рынка.
У рынка появились надежды на улучшение отношений России и США, заключение новых сделок и частичное снятие санкций.
Также в ноябре ожидается возобновление трехсторонних переговоров РФ-США-Украина по поиску вариантов урегулирования украинского конфликта.
В случае прогресса на двусторонних переговорах Россия-США или на переговорах по украинскому конфликту рубль может получить дополнительный импульс к укреплению.
Сдерживают укрепление рубля:
Сохраняющиеся геополитические и санкционные риски, осложняющие внешнеторговые расчеты и экспортную логистику.
Перебои с отгрузками через черноморские порты, которые могут ограничивать поступление экспортной выручки.
Сезонно повышенный спрос на валюту для оплаты импорта, включая внеплановые закупки топлива и комплектующих для ремонта поврежденной инфраструктуры.
Ежедневные закупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила.
До 6 ноября Минфин покупает валюту в объеме 12,1 миллиарда рублей. Мы ожидаем, что с 7 ноября объем покупок возрастет до 17-19 миллиардов рублей в день. Это будет отражать увеличение экспортной выручки из-за возросших нефтяных цен.
Автор: Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка
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