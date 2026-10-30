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Рубль останется крепким: что ждет российскую валюту в ноябре

Рубль останется крепким: что ждет российскую валюту в ноябре - 30.10.2026, ПРАЙМ

Рубль останется крепким: что ждет российскую валюту в ноябре

В базовом сценарии (при неизменном украинском и ближневосточном конфликтах) мы ожидаем, что рубль в ноябре останется крепким и продолжит торговаться в... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T12:08+0300

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МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. В базовом сценарии (при неизменном украинском и ближневосточном конфликтах) мы ожидаем, что рубль в ноябре останется крепким и продолжит торговаться в устоявшихся диапазонах 78-83 за доллар, 11,6-12,4 за юань, 88-94 за евро.Основными факторами влияния на курс рубля являются динамика экспорта-импорта (цены на нефть и другое сырье) и динамика потоков капитала (зависит от геополитики, от ключевой ставки).В пользу рубля выступают:По нашим оценкам, налоговая цена российской нефти Юралс в октябре складывается около 103 долларов за баррель после 92 в сентябре и 67 в августе.Это создает предпосылки для увеличения экспортной валютной выручки (возрастает предложение валюты).Мы оцениваем лаг между текущими ценами на нефть и влиянием на курс рубля (поступлением валютной выручки на внутренний рынок) примерно в полтора месяца.Напомним, что бюджетное правило на две трети компенсирует влияние изменений цены на нефть на курс рубля. При высоких нефтяных ценах излишки валюты Минфин покупает в ФНБ.В базовом сценарии мы полагаем, что спотовая цена на нефть Brent в ноябре будет торговаться в широком диапазоне 110-140 долларов за баррель, цена российской нефти Юралс – 86-116 долларов за баррель.В случае дальнейшего обострения на Ближнем Востоке и росте Юралс выше 115 долларов за баррель рубль может перейти в диапазон 72-77 за доллар, 10,8-11,5 за юань, 81-87 за евро.Банк России по итогам прошедшего октябрьского заседания сохранил ключевую ставку 14% с умеренно жесткой риторикой.На следующем заседании 18 декабря мы также ожидаем сохранения ключевой ставки 14%.У рынка появились надежды на улучшение отношений России и США, заключение новых сделок и частичное снятие санкций.Также в ноябре ожидается возобновление трехсторонних переговоров РФ-США-Украина по поиску вариантов урегулирования украинского конфликта.В случае прогресса на двусторонних переговорах Россия-США или на переговорах по украинскому конфликту рубль может получить дополнительный импульс к укреплению.Сдерживают укрепление рубля:До 6 ноября Минфин покупает валюту в объеме 12,1 миллиарда рублей. Мы ожидаем, что с 7 ноября объем покупок возрастет до 17-19 миллиардов рублей в день. Это будет отражать увеличение экспортной выручки из-за возросших нефтяных цен.Автор: Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка

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2026

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Михаил Васильев https://img.cdn1prime.ru/img/83221/18/832211812_0:0:4024:4025_100x100_80_0_0_2a07ddbaa917403f777575718b4d8803.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Михаил Васильев https://img.cdn1prime.ru/img/83221/18/832211812_0:0:4024:4025_100x100_80_0_0_2a07ddbaa917403f777575718b4d8803.jpg

мнения аналитиков, рынок, михаил васильев, рубль, валюта, курсы валют, минфин, банк россии